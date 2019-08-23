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中国常驻联合国代表张军大使在安理会中导问题公开会全面阐述中国立场

2019年08月23日09:40  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国8月22日电 （记者李晓宏）安理会22日举行中导问题公开会，中国常驻联合国代表张军大使出席会议并全面阐述中方立场。此次会议系应俄罗斯要求，中国支持召开的。

张军表示，1987年美苏达成的《中导条约》是军控与裁军领域的重要条约。美国单方面退约导致条约失效，将对全球战略平衡与稳定、欧洲和亚太地区安全及国际军控体系产生深远消极影响，国际社会应对此保持清醒认识。在《中导条约》问题上，中方已多次表明立场，拿中国作为退约借口是不可接受的，中方拒绝美方的无理指责。

张军表示，美方在正式退出《中导条约》前即宣称计划加快中导研发和部署，并已于日前试射新型陆基巡航导弹。中方强烈敦促有关国家本着高度负责的态度，保持克制，切实维护现有军控体系，维护全球战略平衡与稳定，维护国际和地区和平与安宁。这是国际社会的共同呼声。

张军表示，多边主义是应对共同挑战的有效途径，各国应坚定维护以国际法和《联合国宪章》宗旨原则为核心的国际秩序，秉持共同、综合、合作和可持续的新安全观，充分尊重各国正当合理安全关切，努力塑造和平稳定的国际安全环境，推动构建人类命运共同体。

张军表示，中国始终不渝奉行防御性国防政策，中国自卫防御的核战略完全透明，中国的核政策高度负责，中国的核武库规模极为有限，从不对国际和平与安全构成威胁。几十年来,中国一贯积极参与联合国、裁军谈判会议等多边机制框架下的军控磋商与谈判，反对军备竞赛，维护全球战略平衡和稳定。未来中方将继续坚定维护多边主义，积极参与多边军控进程，为维护国际和平与安全贡献力量。

针对美国无端指责中国发展中导力量，张军强调，退出《中导条约》是美国奉行单边主义、推卸国际义务的又一消极举动，其真实目的是自我松绑、谋求单方面绝对军事优势。中国始终奉行防御性的国防政策，拥有的陆基中程导弹全部部署在本国境内，完全出于防御目的，不威胁任何国家。中方坚决反对美国在亚太地区部署陆基中导，要求美方在此方面保持理性和克制。

针对美国宣称中国应加入“中美俄军控谈判”，张军强调，任何军控谈判都应充分考虑各国整体军事实力，并遵循“各国安全不受减损”这一国际军控基本原则。中方已多次就所谓“中美俄军控谈判”提议表明立场，现阶段中方无意也不会参加所谓“中美俄军控谈判”。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)
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