欧洲央行对经济前景判断更趋悲观

新华社法兰克福8月22日电（记者邵莉 左为）欧洲中央银行22日公布的7月份货币政策会议纪要显示，欧洲央行对欧元区增长和通胀前景评估较之前更为悲观，决策者认为包括调整利率指引和资产购买等在内的一揽子方案可能是最佳应对方式。

纪要显示，欧洲央行决策者认为，欧元区经济增长放缓有可能比之前预计的更为持久，经济持续面临下行压力，衡量通胀前景的指标已经下降。

纪要还显示，欧洲央行决策者讨论了可能的政策选项，包括调整利率前瞻指引和新的资产购买计划等。与会者还认为，欧洲央行要展现出采取行动的决心和能力，准备好进一步放宽货币政策，采取所有必要措施，以实现通胀目标。

欧洲央行在7月份的会议后宣布维持欧元区三大关键利率不变，并释放明确降息信号。分析人士认为，由于欧元区经济增长前景走弱，欧洲央行年内出台新一轮宽松措施的可能性很大。欧洲央行下一次货币政策会议将在9月12日举行。

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