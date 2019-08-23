英国和韩国签署“脱欧”后维持现有贸易安排协议

新华社伦敦8月22日电（记者王慧慧）英国和韩国22日签署贸易协议，以便在英国“脱欧”后继续维持两国现有贸易优惠条件。这是英国与亚洲贸易伙伴达成的首份此类贸易协议。

英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯和韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希当天在伦敦签署“英国-韩国自由贸易连续性协议”。若出现“无协议脱欧”情况，10月31日“脱欧”当天这份贸易协议将立即生效。

特拉斯表示，她的首要任务是确保英国企业能够为10月31日“脱欧”做好充分准备，很高兴能与韩国签署贸易协议，两国企业将能在“脱欧”后继续使用优惠条件进行贸易。

俞明希表示，贸易协议将消除两国经济伙伴关系中因英国“脱欧”带来的不确定性因素。

这一贸易协议受到英国汽车、科技、可再生能源、零售、陶瓷等行业欢迎，其中汽车和陶瓷是近年英国对韩国出口增长迅速的产业。2018年，英韩贸易额为146亿英镑。

作为欧盟成员国，英国受益于现有的约40个欧盟贸易协议，这些协议覆盖全球70多个国家。去年以来，英国政府一直积极谋划与第三方“复制”相关贸易安排。迄今英国已签署了13个连续性协议，涵盖38个国家，涉及贸易金额达890亿英镑。

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