韩国决定不再与日本续签《军事情报保护协定》 日方提出抗议

新华社首尔8月22日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国政府22日宣布不再与日本续签《军事情报保护协定》（以下简称《协定》）。日本政府当天通过外交途径向韩国政府提出抗议。

韩国总统府青瓦台国家安保室第一次长金有根当天在记者会上宣布上述决定。他说，韩方认为，日方在没有提出明确证据的情况下，以韩日间信任受损导致的安保问题为由，于本月2日将韩国移出日本的贸易“白色清单”，这令两国的安保合作环境发生重大变化。

金有根表示，在这种情况下，韩方认为继续签署以共享安保领域敏感军事情报为目的的协定不符合韩国国家利益。韩方将在《协定》规定时限内，通过外交渠道向日方通报不再续签《协定》的决定。

收到韩国不再续签《协定》的通报后，日本外务大臣河野太郎当天召见韩国驻日大使南官杓，对韩国此举表示抗议。

河野表示，韩方这一决定是对当下地区安全保障环境的完全误判，他对此深表遗憾。河野说，韩方称之所以不再续签《协定》是因为日本加强了对韩出口管控，但“这完全是两个不相关的问题，我们不接受这样的理由”。

日本媒体分析认为，韩方不续签《协定》，将影响未来日美韩三国在朝鲜问题上的合作，未来日韩关系的持续恶化恐在所难免。

7月初，日本宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强审查与管控，引发韩日贸易摩擦。本月，日、韩分别将对方移出本国可享受贸易便利的“白色清单”，贸易摩擦进一步发酵。韩方多次敦促日方撤回相关措施，并表示会视韩日关系发展，考虑是否终止《协定》。

2016年11月23日，韩国和日本正式签署《军事情报保护协定》。《协定》有效期一年，除非一方反对，否则期满自动延长。若有一方不愿续签，需提前90天，即在8月24日前向另一方通报终止这一协定。（参与记者：郭丹）

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