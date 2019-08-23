巴西森林火灾数量激增　逾半数发生在亚马孙雨林

新华社巴西利亚8月22日电（记者周星竹）巴西国家空间研究所22日公布的数据显示，今年以来，巴西境内森林着火点达75336处，较去年同期增加85%，逾半数着火点位于亚马孙雨林。本月以来，森林着火点已达36771处，较上月同期激增175%。

本月19日，从亚马孙雨林南下的火灾烟气对南马托格罗索州、圣保罗州和帕拉州部分地区造成明显影响。19日下午，圣保罗市天空被黑云覆盖，一时间白昼宛如黑夜。圣保罗大学研究人员在当天浑浊的雨水中发现植物燃烧后留下的有毒物质。

巴西环境部长萨列斯指出，火灾多发系干燥天气、强风及高温引起。

分析人士则认为，肆意砍伐才是导致亚马孙雨林火灾不断的主要原因。

亚马孙环境研究所指出，亚马孙雨林今年并未出现持续严重干燥天气，火灾多因人为活动导致。为扩大用于放牧或耕种的土地面积，人们不断采伐雨林，并通过燃烧树干、树枝、树叶等清理现场。这些活动导致火灾蔓延到未被采伐的地区。

根据巴西国家空间研究所数据，今年7月，亚马孙雨林被砍伐面积达2254平方公里，同比上升278%。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)