法国总统：有可能在30天内找到避免英国“硬脱欧”的方案

新华社巴黎8月22日电（记者唐霁）法国总统马克龙22日表示，欧盟与英国有可能在30天内找到避免英国“无协议脱欧”的方案，以实现英国从欧盟有序退出。

马克龙22日在爱丽舍宫与到访的英国首相约翰逊举行午餐会。马克龙在午餐会前与约翰逊举行的联合记者会上说，相信欧盟和英国“有可能在30天内”找到方案，让英国从欧盟有序退出。就双方僵持不下的“脱欧”协议中有关北爱尔兰边界问题的“备份安排”，他认为在已有协议的框架下能够找到解决方案。他强调，不会再花30天时间去谈一个新的“脱欧”协议。

马克龙同时表示，法国也在为包括英国“无协议脱欧”在内的各种可能情况做准备。

约翰逊表示，英国也希望和欧盟尽快找到解决方案。前一天和德国总理默克尔在柏林举行会谈后，他“很受鼓舞”。

根据英国前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，如果英国与欧盟在“脱欧”过渡期内无法协商出一份关于北爱尔兰地区贸易的更好方案，在过渡期结束时将启动“备份安排”。“备份安排”的主要内容是确保英国“脱欧”后在欧盟成员国爱尔兰和英国北爱尔兰地区之间不会出现实体海关和边防检查设施，即“硬边界”。但约翰逊认为，这一安排将破坏“英国的国家主权”，阻碍英国实施独立于欧盟的贸易政策。

默克尔21日在柏林表示，欧盟与英国双方有可能在未来30天内找到解决方案，以避免英国“硬脱欧”。

英国此前与欧盟达成的“脱欧”协议已三次被英国议会下院否决。约翰逊上台后曾说，英欧只能再谈一份新协议，而新协议必须取消此前协议中有关北爱尔兰边界问题的“备份安排”。但欧盟方面多次表示，不会与英国就“脱欧”协议展开新的谈判。

约翰逊多次表示，英国必须在10月31日的新期限前完成“脱欧”，即使这样做的代价是“无协议脱欧”。据法国媒体报道，在即将于8月24日在法国南部滨海小城比亚里茨开幕的七国集团峰会上，英国“脱欧”问题将是议题之一。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)