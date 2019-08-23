美确认在也门损失一架无人机 胡塞武装：我们击落

美国国防部长马克·埃斯珀证实，美军在也门损失一架无人驾驶飞机。

“我们的确在也门损失一架MQ-9型无人机，”埃斯珀21日接受福克斯新闻网专访时说，“一旦调查清楚，我们将制定相应措施。”

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨里当天早些时候说，这一武装20日在也门中部扎马尔省上空击落一架美国MQ-9无人机。

美军中央司令部没有证实胡塞武装的说法，说正在调查。

不过，两名不愿公开姓名的美国政府高级官员告诉路透社记者，一架美军无人机20日在也门遭击落。其中一名官员说，看似是胡塞武装用地对空导弹击落这架无人机。

萨里说，无人机由一枚“在（也门）当地制造的导弹”击落，他们“将很快在记者会上展示”同一型号的导弹。

美方把矛头指向伊朗方面。一名美国官员告诉美国有线电视新闻网，伊方向胡塞武装提供了导弹；美军中央司令部说，伊方支持胡塞武装等“代理人”，“严重威胁这一地区的稳定及我方伙伴”。

美国国家安全委员会发言人加雷特·马奎斯说：“这类攻击只有因胡塞武装获得伊朗的致命性（武器）援助才可能发生。”

胡塞武装2014年占领首都萨那并向南部地区推进，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特阿拉伯避难。沙特等国组成联军，2015年开始帮助也门政府打击胡塞武装。美国和沙特指认伊朗政府援助同为什叶派的胡塞武装，伊方否认向胡塞武装提供物质支持。

美国多年来用无人机打击盘踞在也门的“基地”组织阿拉伯半岛分支。美方今年6月说，胡塞武装在伊朗方面帮助下击落一架MQ-9。

美国与伊朗的关系正高度紧张，缘于美方去年退出伊朗核问题全面协议并恢复和增加对伊制裁，同时增兵海湾地区。

伊朗6月在霍尔木兹海峡附近击落一架美军RQ-4型“全球鹰”无人机。美国总统唐纳德·特朗普一度下令美军准备武力报复，行动开始前叫停，说他不想看见伊方承受“不对等”伤亡。

那名美国高级官员告诉路透社，MQ-9遭击落损失不小，但美方不大可能发动猛烈报复。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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