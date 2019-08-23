日美贸易谈判“艰难” 美要求日多进口美农产品

日本经济再生担当大臣茂木敏充披露，日方与美国方面的双边贸易谈判“非常艰难”，双方迄今仍有许多分歧。

茂木与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽21日起在华盛顿就两国贸易协定谈判，预期持续至少两天。

茂木在第一天谈判结束后告诉媒体记者：“我们把国家利益放在首位，谈判非常艰难。”

他披露，双方的谈判“无疑正在深化”，“但仍有许多分歧需要化解”。

按照茂木的说法，双方缩小仍待谈判的事项范围，“逐步接近（谈判）最后阶段”，但他与莱特希泽没有用太多时间讨论谈判时间表和最终达成协议的时间。

美日官员先前说，希望今年9月底以前达成一项内容广泛的贸易协定。

美国总统唐纳德·特朗普去年9月26日在纽约与日本首相安倍晋三会晤，双方当时同意启动双边贸易谈判。首轮部长级贸易谈判今年4月16日在华盛顿结束，茂木在华盛顿会晤莱特希泽是最新一轮谈判。

多家媒体报道，双方在这一轮谈判中希望缩小在农产品、汽车等领域的分歧。

共同社21日报道，美方希望削减与日方的贸易逆差，要求日方进口更多美国农产品，包括牛肉、猪肉、小麦和奶制品；日方希望美方降低对日本汽车和汽车零部件征收的关税。

七国集团峰会24日将在法国南部城市比亚里茨召开，特朗普与安倍将在峰会期间会晤，贸易预期是讨论重点之一。

共同社先前报道，特朗普在先前会晤中要求日方购买大量美国农产品。报道以日本政府人士为消息源说，日方担心美方将逐步施加压力，要求日方购买各种美国产品，政府恐怕将艰难应对。

另外，共同社报道，特朗普渴望贸易谈判取得进展，以提升他在明年总统选举中的民意支持率。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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