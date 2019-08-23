美国国防部：打算研制“新一代”导弹拦截器

美国国防部21日说，中止改进型导弹拦截器项目，打算研制“新一代”拦截器。

导弹拦截器是美国导弹防御系统的重要组成部分，安装在反导导弹顶部，升空后与反导导弹分离，寻找并撞击来袭敌方远程导弹。

美国军方已经部署44枚反导导弹，多数在阿拉斯加州，其余的在加利福尼亚州，计划2023年结束前再部署20枚，搭载改进型导弹拦截器。

按照军方要求，改进型导弹拦截器需要更加可靠。国防部导弹防御局去年12月认定，拦截器的“某些关键部件”没有达到技术指标；分管研发的国防部副部长迈克尔·格里芬今年5月要求主承包商波音公司暂停研发。他上周决定，项目下马。

五角大楼说，改进型导弹拦截器出现设计问题，难以解决或者解决的代价过高。“终止这一项目是负责任的做法，”格里芬在声明中说，“研发项目有时遇到问题。我们做了应该做的，最终认定这条路走不通，所以决定不再走下去。”

导弹防御局发言人马克·赖特说，“出于项目的保密性质”，不会公开研发问题详情。

这笔合同金额为15亿美元，五角大楼已经投入将近12亿美元。

这一项目下马后，军方打算重新招标，研制“下一代”反导导弹及拦截器。美联社报道，军方考虑另辟蹊径，以应对快速发展的技术；下一代反导导弹的目标可能包括其他国家正在研发的高超音速飞行器。格里芬说，会从这一下马项目中吸取经验，用于今后新项目。

波音公司在声明中说，接受五角大楼所作决定。分包商雷神公司同样支持这一决定，说军方“面对日益复杂的威胁，一直在提出新要求”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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