西班牙：150人感染李斯特菌 其中1人死亡

人民网讯 西班牙官方宣布，国内暴发李斯特菌疫情，已确诊150人被感染，其中1人死亡。

西班牙卫生部发布报告称，到本月21日，全国被确诊李斯特菌感染者为150人，其中1人死亡，死者是一名90岁的女性。疫情严重地区是位于南部的安达卢西亚自治区。报告指出，此次暴发李斯特菌疫情与安达卢西亚地区有关，那里有一个猪肉包装厂，实验室的分析表明，该厂的一个产品含有李斯特菌。我们已将当前西班牙国内的疫情通告给了欧盟和世界卫生组织。

科威特《祖国报》网22日引用西班牙卫生部的报告称，每年到西班牙旅游的多达8000多万人，为预防疫情在游客中蔓延，西班牙卫生机构还对523人进行了检查。

据报道，安达卢西亚南邻大西洋和地中海，是非洲和欧洲的桥梁，也是大西洋与地中海的交汇点，更是西班牙人最喜欢避暑的地方，外国游客也非常多。目前西班牙卫生系统正对那里的疫情进行重点检查和预防。

李斯特菌又名单核球增多性李斯特菌，主要以食物为传染媒介，是威胁食品安全的重要因素，该菌可导致脑膜炎、败血症等，也会导致孕妇死胎，孕妇感染的概率很高。（安国章）

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