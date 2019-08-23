普京：美若在欧洲部署新型巡航导弹 俄必作回应

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京回应美国试射新型巡航导弹，认为美国有能力在欧洲部署这一违反《中导条约》的武器，那样将对俄罗斯构成威胁。

普京21日访问芬兰，与芬兰总统绍利·尼尼斯托会晤后接受媒体采访，指认美国试射中程陆基导弹违反《中导条约》，导致欧洲安全局势紧张。

他说，美国在《中导条约》正式失效仅仅十几天后试射新型导弹，让俄方有理由推断研发新型导弹在美方寻找退出条约的借口前已开始。

美国军方18日从加利福尼亚州试射一枚携带常规弹头的陆基巡航导弹，击中超过500公里外的目标。美联社报道，试射物是美国海军现役“战斧”式巡航导弹的改型，属于《中导条约》所禁止的武器。

五角大楼发言人说，导弹使用MK—41型垂直发射装置。俄方指认，美国驻罗马尼亚军事基地已经部署同类设备，证明这一装置不仅可以发射用于弹道导弹防御的拦截弹，也可以发射巡航导弹。五角大楼否认这一说法。

普京21日说，美国可能会使用在罗马尼亚和波兰部署的导弹防御系统发射新型巡航导弹，只需要修改程序即可。在他看来，美方甚至不会就部署新型导弹知会欧洲伙伴。“这势必对俄罗斯构成威胁。我们必须回应。”

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，由美国和苏联领导人1987年签署，规定两国不再保有、生产或试验射程500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹和发射装置。这一条约在美国退出后于8月2日失效。

路透社报道，美方说没有打算马上在欧洲部署新型陆基导弹。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)