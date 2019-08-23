芬太尼滥用责任完全在美国（钟声）

滥用芬太尼，是美国的一大社会病。有病当治，天经地义。但美国一些人却动起了歪心思，自己有病不去医治，却无视中国实施芬太尼类物质整类列管采取的有力措施，无视中方积极同美方合作开展国际禁毒执法的诚意，颠倒黑白，诬陷栽赃，竟然将美国国内芬太尼类物质滥用的责任推卸给中国。

事实胜于雄辩。中国政府对芬太尼类物质管控极为严格，先后列管了25种芬太尼类物质及其2种前体，超过联合国管制品种。2017年，中国国家禁毒办向美方通报了寻购芬太尼等毒品线索400余条、美国客户购买新精神活性物质情报500余条。中方积极回应美方关切，去年12月1日宣布决定对芬太尼类物质进行整类列管后，短短4个月就完成法律管制程序。今年5月1日，中国对芬太尼类物质进行整类列管正式生效，这意味着所有芬太尼类物质在中国均被视为毒品。与美方管制措施相比，中国对芬太尼类物质管制面更广、管制度更严、管制时间更长。

通过实施整类列管，中国芬太尼类物质管制工作成效举世公认。美国缉毒署提供的数据显示，今年中方宣布整类列管措施后的第二季度中，美国海关和边境保护局仅查获4起来自中国的芬太尼类物质走私案件。今年6月，在美国参议院司法委员会的听证会上，连美国司法部的声明都承认，“中国（在打击芬太尼毒品方面）取得十足进展”“中国对芬太尼类物质实行整类列管，令美国司法部备受鼓舞”。而在此情况下，美国芬太尼滥用致死人数依旧居高不下，事实充分证明，“中国是主要来源地”的说法，纯属别有用心，美国芬太尼类物质泛滥的脏水，泼不到中国身上。

事实是，美国以占世界5%的人口，消费了全球80%的阿片类药物，是全球第一大毒品消费市场。近年来，随着芬太尼类物质滥用，大量美国人因滥用芬太尼类物质致死。这完全是美方自己造成的，美国国内普遍存在滥用处方止痛药的传统，其背后是药企、医药代表、医生利益的完整链条，药企大力兜售、医师滥开处方、政府打击不力、大麻合法化负面导向等多种因素交织，最终造成毒品消费市场持续扩大。

由于各方利益博弈，美国迟迟没有推出系统完整的强力举措，虽然对芬太尼类物质采取列管措施，但只是为期两年的临时列管措施，管制有效期限仅到2020年2月6日。媒体报道显示，美国一些政客为了各自选票和利益团体的需要，谈论芬太尼滥用的国内原因，无不噤若寒蝉或避重就轻，唯恐影响自己的政治前途。此外，美国联邦政体上下之间的结构性矛盾，加剧了禁毒法体系的空转。在联邦法律层面，持有和交易大麻构成违法，但美国一些州却通过了娱乐用大麻合法化的相关法律。

病在腠理，不治恐深。但美国一些人得想明白，病根子就在自己身上。既不能病急乱投医，也不能一有病痛就骂人，要防止旧病未除，又患上新的臆想症。

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 03 版）

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