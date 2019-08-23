美国防洪体系漏洞遭公众质疑

受持续强降雨等气象原因影响，美国中西部的密苏里河、密西西比河流域今年出现了历史罕见的持续性洪涝灾害，造成巨大经济损失。目前，持续数月的洪水逐渐退去，当地受灾严重的各州开始反思长期以来防洪建设存在的问题，设计漏洞、缺乏统筹、资金不足等弊端受到了更多审视。

长达数月的洪水令整个地区受灾严重，许多城市被迫进行大规模人员撤离，大量公路、国家公园被关闭。美联社报道称，洪水冲毁了阿肯色州、伊利诺伊州、艾奥瓦州、堪萨斯州、密苏里州和内布拉斯加州约250个地点的防洪堤。据负责水利开发、防洪等职能的美国陆军工程兵团估计，仅密苏里河流域的堤坝修复费用就可能超过10亿美元。

美国中西部地区本是重要农业产区，持续洪灾给当地农业生产带来了沉重打击。圣路易斯联邦储备银行和堪萨斯城联邦储备银行日前进行的调查显示，由于特大洪水摧毁了大片农业地带，美国中西部和中南部各州的农场收入在2019年第二季度再次下降。

随着洪水逐渐退去，受灾各州的防洪体系建设不足问题招致公众批评。美国《时代》周刊的相关报道称，密西西比河部分防洪堤已有上百年历史，大多数都没有得到有效管理，“实际上没有人知道这条河上到底有多长的堤坝”。阿肯色州州参议员杰森·瑞珀特指出，当地部分防洪堤在1990年的一次决口后一直没有得到修复，其管理委员会也已不复存在。

该地区主要河流沿岸一些城市发展布局和防洪规划不合理，也被认为加剧了洪灾威胁。报道称，尽管近年来美国中西部地区洪灾频发，但该地区许多地方政府仍然允许甚至鼓励在洪水易发区进行开发。河流工程师德西瑞·图洛斯在《美国国家科学院院刊》发表的文章中写道，“易发生洪涝灾害的地区在开发上存在着不当的激励措施，人们普遍缺乏对相关风险的认识”。得克萨斯州州众议员戴德·费兰指出，该州太多的市、县和排水区长期各自为政，没有共同制定地区防洪计划。

资金不足问题也招致颇多非议。密西西比州格林威尔市在今年的洪灾中受损严重，目前该市市长埃里克·西蒙斯正着眼于改善当地基础设施，并帮助居住在低洼地带的居民进行搬迁。然而，西蒙斯对媒体坦承，市政府负担不起这些项目的开支，可用的联邦拨款明显不够。“解决基础设施老化问题的唯一办法是得到联邦政府的帮助。”西蒙斯表示，“否则，我们的解决办法就是对业已陷入贫困的居民加大征税”。根据美国人口普查的数据，该市约35%的居民属于贫困人口。据报道，该市贫困人口聚集区在洪灾中受打击尤其严重，一些社区下水道出现故障，居民甚至无法冲洗马桶。

目前，艾奥瓦州已决定向一个特别基金注资1500万美元，帮助受灾地区重建和防范洪灾；密苏里州准备拿出200万美元为密西西比河沿岸一些小城镇购买可移动防洪堤；阿肯色州宣布拨款1000万美元修复受损的堤坝。美联社的报道指出，这些努力最终可能只是一场正在形成的长期抗洪斗争的“首付款”。报道称，随着全球气候变暖问题加剧，预计美国中西部地区的洪灾将变得更加频繁，且更具破坏性。

（本报华盛顿8月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 18 版）

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