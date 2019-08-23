英德对英实现有协议“脱欧”仍存分歧

据新华社柏林8月21日电 （记者任珂、张远）英国首相约翰逊21日访问柏林并与德国总理默克尔举行会谈。双方均表示希望实现英国有协议“脱欧”，但对如何实现这一目标仍存在分歧。

这是约翰逊7月24日就任首相以来首次出国访问。约翰逊在双方联合记者会上说，英国希望有一个“脱欧”协议，但不能接受当前的“脱欧”协议，尤其是其中的“备份安排”。

约翰逊说，“备份安排”有非常严重的缺陷，应该从“脱欧”协议中删去。如将其去掉或进行修改，“脱欧”进程就能快速推进。

默克尔在记者会上说，“备份安排”只是一个备份选项，相信双方将在今后两年内找到最终解决方案。但她表示，双方也可能在未来30天内找到解决方案。如果英国和欧盟能重新界定双方未来关系，北爱尔兰和爱尔兰之间的边界管控就是多余的了，而单一市场的整体性也能得到维护。她希望英国实现有协议“脱欧”，但同时强调为无协议“脱欧”做好了准备。

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)