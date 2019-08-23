恐袭频发，阿富汗安全局势难改观

阿富汗内政部发言人拉希米8月21日表示，本月17日发生在首都喀布尔一个婚礼现场的自杀式爆炸袭击导致的遇难人数已升至80人，目前仍有逾160名伤者在医院或家中接受治疗。

17日晚间，喀布尔一座礼堂在举办婚礼过程中遭自杀式爆炸袭击，发生重大人员伤亡。事发后，极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支宣称制造了袭击。这是今年以来阿富汗境内死亡人数最多的单起袭击。

近来，美国与塔利班组织之间和谈显露积极迹象，但阿富汗安全形势并未出现好转。除了塔利班在通过武装斗争来获取谈判筹码，“伊斯兰国”等恐怖组织不断趁乱扩大地盘，肆意制造恐怖和混乱。

此次袭击事件遭到了联合国秘书长古特雷斯的强烈谴责。联合国秘书长阿富汗问题特别代表山本忠通强调，必须加强现有安全保护措施，并将组织和发动此类袭击的人绳之以法。

据路透社报道，8月19日阿富汗独立100周年纪念日当天，东部楠格哈尔省首府贾拉拉巴德市共发生14起连环爆炸袭击，造成至少123人受伤。“伊斯兰国”和塔利班武装分子均在该地区活动频繁。

阿富汗黎明新闻网报道称，在阿富汗政府忙于应对塔利班不断加码的武装斗争之际，“伊斯兰国”已日渐壮大并成为阿富汗“新的安全威胁”。过去3年间，极端组织“伊斯兰国”在喀布尔制造了至少10起爆炸袭击事件，造成约1400名平民伤亡，此类严重袭击数量显著上升。

联合国阿富汗援助团此前发布的报告指出，尽管阿富汗反政府武装上半年发动袭击造成的平民伤亡较去年同期有所减少，但伤亡总数居高不下。今年上半年，反政府武装相关袭击共导致1968名平民伤亡。

《阿富汗时报》21日发表社论认为，“伊斯兰国”等恐怖组织在阿富汗境内的据点和活动增加，已经对阿富汗和平构成严重威胁。表面上，阿富汗和平进程进展顺利，但阿富汗想要恢复稳定和平静，仍旧任重道远。

巴基斯坦白沙瓦大学和平与冲突研究所研究员比拉尔·肖卡特认为，阿富汗战争以来，美军无力支撑阿富汗政府掌控阿国内安全局势，多年来持续的社会动荡所形成的安全真空给了“伊斯兰国”等恐怖组织发展壮大的空间。“伊斯兰国”的壮大与美国在该地区的活动密切相关，华盛顿有责任继续支持阿富汗政府打击恐怖组织。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德已于20日前往卡塔尔，准备与塔利班开启新一轮谈判。然而，有关“和平协议”的好消息并未带给阿富汗人民足够的信心。英国《卫报》援引阿富汗妇女之声组织创始人苏拉亚·帕克扎德的担忧称，当前的和平协议缺少阿富汗人民代表的参与，并缺乏明确的反恐战略，阿富汗可能会“因为一份错误的和平协议而重新陷入混乱”。

（本报伊斯兰堡8月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 18 版）

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