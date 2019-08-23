京味话剧海外“走红”（记者手记）

舞台，京城的布景；对白，十足的京腔。冰糖葫芦的叫卖声、磨剪子抢菜刀的吆喝声、小市民讨价还价的你来我往……8月，话剧《断金》在加拿大上演，这部处处透着地道京味儿的剧目，让当地人有机会近距离感受老北京风土人情，从中细品中华文化的传统韵味。

从温哥华伊丽莎白女王剧场到多伦多索尼中心，演出场场爆满，掌声经久不息。这不仅是对戏剧和艺术家本身的认可，也体现出海外观众对中国文化浓厚的兴趣和喜爱。

“文学是人学”。优秀的文艺作品重在描写人生，阐述对人性的认识，通过角色表达人生哲理。这也是话剧《断金》获得共鸣、在海外走红的关键因素。它以北京东安市场50年的变迁为切入点，浓缩了从清末、民国到新中国成立初期的不同社会风貌。由张国立、王刚、张铁林饰演的三个主要人物——富小莲、魏青山、贵宝在王府井萍水相逢，结为拜把子兄弟，合伙在此以开小买卖谋生。

编剧邹静之刻画的，是时代大变迁中的“市井小人物”。正因为没有高高在上的距离感，他们所传递出的生活哲理，才更深刻地打动了观众。“浪头最大，到岸撞得最碎，小溪长流，还不知道谁最后能入海呢”——当生意红火的魏青山自满自夸时，富小莲淡淡地吐出这句话，剧场里爆发出热烈掌声。生活的起承转合都被融化在主角的嬉笑怒骂里。

好的剧本最终要靠演员带上舞台，呈现给观众。只有表演到位，体现出角色的精神内核，才能让观众产生共鸣，抓住观众的心。自2017年始，《断金》已在国内外巡演近40场，演员们对角色把握可谓游刃有余，对台词也烂熟于胸。但到了加拿大，这三位自嘲“年龄加起来近200岁”的艺术家，仍一丝不苟地走台、彩排……丝毫没有掉以轻心。

记者看到，距离演出正式开始前5小时，所有演员仍在剧场彩排。在现场担任导演的张国立对灯笼的高低、背景墙的角度、鸟笼的摆放位置等逐一细究，格外较真。他告诉记者，每个环节都要认认真真，才能给观众呈现出最佳状态。

《断金》在加拿大“走红”，是中国文化走出去的又一次成功尝试，也印证了鲁迅所说“只有民族的才是世界的”。即使是语言类的文艺作品，只要其内容和表现力自身硬，就能突破语言的限制，拨动观众的心弦，赢得认可和赞誉。同理，只有深刻挖掘中国文化的优秀内涵，创造出有温度、有筋骨、有思想的作品，中国文化的国际路才能越走越宽阔，在国际舞台上绽放精彩。

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 18 版）

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