全球水资源紧缺形势日趋严峻

印度新德里地区今年夏天供水紧张。图为6月28日，人们从水车中接取饮用水。

新华社发

■目前全球有超过10亿人生活在缺水地区，到2025年将有多达35亿人面临缺水。

■缺水会影响社会经济多个领域的运作与发展，需要不断探索水资源管理方式加以应对。

总部位于华盛顿的世界水资源研究所近日发布的报告显示，全球约1/4的人口面临“极度缺水”危机，“曾经难以想象的水危机正在变得司空见惯”。

这份报告通过对全球189个国家和地区的水资源情况、干旱风险及河流洪水风险进行评估，发现17个国家和地区每年消耗的水量超过其可用水资源总量的80%，被界定为处于“极度缺水”状态。

多重因素加剧水资源压力

“我们评估了可再生水资源和用水量的情况，用水包括生活用水、工业用水、灌溉用水、牲畜用水等；可再生水源包括地表水和地下水供应，并考虑上游耗水用户和大型水坝对下游水供应的影响，绘制了全球水压力地图”，世界资源研究所研究员鲁特格尔·霍夫斯特日前在接受本报记者采访时表示。

数据显示，目前全球有超过10亿人生活在缺水地区，到2025年将有多达35亿人面临缺水。

对于全球“缺水”的原因，霍夫斯特称，“从1960年到2014年，世界的用水量增加了250%，人口增长、饮食结构变化和气候变化等因素，让水资源问题成为全球一大挑战”。

报告显示，中东和北非是地球上水资源压力最大的地区。17个极度缺水的国家和地区中有12个在中东和北非，其中卡塔尔最为严重，以色列和黎巴嫩分列其后；在非洲，利比亚和厄立特里亚用水压力最大；印度面临的形势严峻，位列第十三名。印度许多地区面临长期的用水压力，而地下水资源主要用于灌溉，已被严重透支，考虑到印度人口数量是其他16个国家和地区人口数量的3倍，形势更为严峻。

报告还显示，即使在总体水资源压力较小的国家，也存在一些极端缺水的地区。例如，南非的西开普省，以及美国的新墨西哥州都面临极度缺水的压力。

应对水资源紧缺迫在眉睫

“水危机后果显而易见，表现为粮食不安全、冲突和移民以及金融不稳定，如不采取行动，将对人类的生命和生计带来巨大风险”，世界资源研究所总裁兼首席执行官安德鲁·斯蒂尔表示。

霍夫斯特表示，缺水会影响社会经济多个领域的运作与发展，需要不断探索水资源管理方式加以应对。例如，世界银行的数据显示，中东北非地区因气候造成的水资源短缺而可能遭受的经济损失最大，预计到2050年将占到GDP的6%—14%。“这就需要我们高度重视水的价值，要对这一宝贵资源进行适当的管理和重新估价”，霍夫斯特表示。

报告认为，有三个途径在解决水危机方面最为直接有效，即提高农业效率、投资水利基础设施，以及水资源可持续循环利用。在提高农业效率方面，报告提出“需要让粮食系统中的每一滴水发挥更大价值”，包括农民可以使用需水量更少的种子，并通过精确浇水而不是淹没农田来改进灌溉技术，金融业可以为水资源生产投资提供资金，而工程师可以开发提高农业效率的技术，消费者可以减少食物的损失和浪费等。

在投资水利设施方面，已建成的基础设施（如管道和处理厂）和绿色基础设施（如湿地）可以协同工作，解决供水和水质问题。而循环利用水资源则是重中之重，“我们需要停止把废水看作废物。处理和再利用废水创造了一个新的水源，废水中也有一些有用的资源可以帮助降低水处理成本”，霍夫斯特表示，目前中东和北非地区约82%的废水没有得到再利用，而对这一资源的再利用可产生一种新的清洁水源。

不少国家应对水危机的方法值得鼓励。排在极度缺水名单第十六位的阿曼处理了100%收集的废水，并再利用了其中的78%。排名第八位的沙特鼓励节约用水，并制定了未来10年内减少43%用水量的节水目标。纳米比亚是世界上最干旱的国家之一，在过去的50年里，一直尝试通过技术变污水为饮用水。

中国水资源管理可圈可点

报告显示，由于超过1/3的土地面临着高或极高的水资源压力，中国面临的水资源压力属于中高水平，但中国在水资源管理方面的巨大进步让项目组专家印象深刻。

世界资源研究所中国水项目研究员付小天对本报记者表示，“近年来，节约用水已成为中国水资源管理工作的重中之重，需求管理的重要性也逐渐得到重视，中国正努力满足日益增长的淡水和其他可再生能源的需求”。

付小天介绍，中国政府颁布了《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，明确要求从三个方面对水资源进行更严格的管理，即“三条红线”：加强水资源开发利用控制，加强用水效率控制，加强水功能区限制纳污。随后，中国政府又发布了《水污染防治行动计划》，进一步要求提高工业、农业、城市等不同领域的用水效率。

“除了这些总体规划外，中国政府还采取了许多激励措施，如水费、水税、环境税等，以推动水密集型产业或企业采用节水技术，向可持续、绿色、资源节约型转变”，付小天表示，随着中央政府相继出台措施，地方政府也制定了更为详细的目标，中国许多地区面临的水资源压力正逐步得到缓解。

（本报华盛顿8月22日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月23日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)