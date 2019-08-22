“乐享光明”加大对贫困白内障患者救治

8月22日，由中国社会福利基金会养老事业发展基金发起的“乐享光明”公益项目推进会暨五省市医院共同参与的项目启动会在北京举行。

2018年，中国福基会养老事业发展基金发起了“益助夕阳乐享光明”公益项目，截止今年七月份，共筛查55岁以上白内障患者3万余人，资助了780例患者的手术诊疗费1048365元，并在此基础上带动了北京、济南、哈尔滨、西安、合肥等地区的医院共同参与到该项目的事业中，为普及全民健康和关注民生起到了积极作用。

为了更好的完善对公益项目的管理推动和宣传，推进会特别邀请了有关领导、专家、共建医院以及受助患者，在一起分享一年来取得的成果，同时又一同见证由五省市医院共同加入项目救助工作的启动仪式。

中国福基会副秘书长谷艳芬希望各医院恪守职责，继续发扬白衣天使的奉献精神，把社会的关爱和党的政策惠及到更多的困难家庭和患有白内障眼疾的患者。

“乐享光明”公益项目从社区健康知识讲座、视力筛查到有针对性的建档需要经过一系列的严格审查和制度，加大对贫困白内障患者救治力度，为上万老人进行了筛查，并为近千个老人资助了白内障诊疗费。今后更好的发扬中国福基会“关注民生、扶危济困”的服务宗旨，倡导健康理念，预防眼部残疾，使贫困白内障老人也能拥有健康视力。

(责编：李圆征(实习生)、常红)