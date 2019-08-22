一线调研：美企增资中国背后的三大信号

受中美贸易摩擦的影响，一些人开始担心中国外向型经济发展的前景。究竟怎么样？那就去一线看看。

新闻联播22日晚播放了记者的一线调研，去到的是我国经济重镇苏州。

据报道，21日记者来到苏州高新区一家美资企业——滨特尔采访时，正好赶上他们给新招聘的员工进行培训。由于企业最近刚又扩大了生产规模，从市场上新招聘员工116名。

对此，滨特尔公司全球首席运营官Karl Frykman介绍称，我们预期中国市场还会有持续的增长，我们将相应在人员和生产能力方面进行投资。我们刚从芝加哥引进了一条生产线正在安装。这是我们根据市场增长的需求持续投资的一个很好例子。

滨特尔总部位于美国明尼苏达州，是一家专门做水处理的企业。2001年来中国投资设厂；2018年，该企业的销售额超过1亿美元。由于部分原材料依靠进口、产品部分出口美国，受美国加征关税影响，企业今年已经多支出200万元。

虽然受到了一定影响，但是滨特尔公司全球首席企业发展官 John Jacko告诉记者，他们依然坚定地加大对中国的投资——我们对中国的投资每年的增长速度在15-20%，这是世界其它地区的两到三倍。今年我们额外投资了六百万美元在销售和市场方面。

与滨特尔有一样想法的美国企业还不在少数。就在同一天，总部位于波士顿的美国500强赛默飞世尔科技公司开启了它在苏州高新区投资的二期项目，新增一次性生物反应袋系列产品的研发、生产及销售。

“中国是我们全球最重要的市场之一。”赛默飞全球高级副总裁赛义德·加法里（Syed Jafry）在签约仪式上表示，尽管经贸摩擦升级给中美企业带来短期挑战，但赛默飞看好在中国的长期发展机会，今后会一如既往投资中国。

赛默飞是美国500强企业之一，此次签约该公司拟在苏州高新区投资建设一次性生物反应袋系列产品的生产基地，一期项目预计2024年投产，届时将服务苏州高新区及周边主要生物制药客户。

据悉，今年1-7月，苏州共引进美资项目33个，29家美资企业增资，使用美资同比增长230.4%。美国企业看好的是中国经济转型升级带来的机遇，他们用真金白银表达了对中国经济的信心。

新华时评22日晚间发文《美企增资中国看好巨大市场》。文章分析美企增资传递三大信号：

外企增资中国，折射中国经济的巨大潜力。资本的灵敏嗅觉，从来都是跟着市场“用脚投票”。在中国，任何需求一旦乘以近14亿人口，潜在的市场规模都是空前巨大的。据前7个月经济数据测算，每小时中国市场创造超过1700个就业岗位，外贸进出口值超过34亿元，百姓花费近45亿元用于购物和餐饮消费……如此“丰富”的一小时里，世界听到了中国经济澎湃有力的脉动。

外企增资中国，彰显中国市场的不可替代。近期有外媒报道，一些已经外迁的企业因各种原因又纷纷回流到中国。70年来，我国积累了雄厚的物质技术条件，建成了较为完善的基础设施，形成了较强的产业配套能力，培养了一大批高素质人才。今日中国200多种工业产品产量位居世界第一，拥有9亿劳动力、8亿多网民、全球最大的中等收入群体……这些足以表明，中国是全球最具吸引力的投资目的地之一。

外企增资中国，展示中国深化改革开放的决心。据世行报告，中国营商环境在全球排名去年一年提升了32位。今年上半年，我国累计新增减税降费1.17万亿元，“放管服”改革深入推进，出台外商投资法，缩减外商投资准入负面清单，推出金融业对外开放“新11条”，科创板鸣锣开市，上海自贸试验区正式扩围……一系列积极做好“六稳”工作、优化营商环境的务实举措，坚定了外商对华投资信心，如今世界500强公司中已有约490家在华投资，约占总量的98%。

一句话：没有企业舍得放弃一个十亿级的大市场！

面向未来，中国将一如既往深化改革开放，努力打造更加稳定、公平、透明、可预期的投资环境，吸引更多海外投资者共享中国机遇。

说到投资环境，人民日报22日专门就美国一些人刻意炒作所谓“中国大力补贴国企”发文批驳。

文章说，中国国有企业是独立的市场主体，自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展，平等地与其他所有制企业参与市场竞争。可是，美国一些人却死守“非我族类，其心必异”的教条，把中国国有企业视为“眼中钉”，他们凭空捏造，恶意诋毁，大肆进行污名化、妖魔化。

美国一些人刻意炒作所谓“中国大力补贴国企”，很难与失衡心理、“酸葡萄”心理撇清关系。最新发布的《财富》世界500强榜单中，中国企业数量首次超过美国，其中有不少就是国企。面对众多中国国企在全球市场的优异表现，美国一些人“怒从心头起，恶向胆边生”，必欲除之而后快。

其实，拿着放大镜、显微镜对别人横挑鼻子竖挑眼的美国一些人，最应该做的就是揽镜自照。根据美国补贴监控组织“好工作优先”统计，20世纪80年代以来，美国各级政府向本国企业通过80337个项目发放了1781亿美元的补贴。2000年以来，仅波音公司一家就获得了145亿美元定向补贴。美国各州比着发补贴早就是“公开的秘密”，堪萨斯州和密苏里州甚至打起了“企业福利战”。今年3月28日，世贸组织发布针对波音公司补贴案执行情况的上诉机构报告，裁定美国华盛顿州并未履行2012年世贸组织的裁决结果，仍以减税方式每年向该公司提供约1亿美元违规补贴；7月16日，世贸组织发布上诉机构报告，裁决美国未完全履行2014年世贸组织裁决结果，指出美方针对中国生产的油井管、太阳能电池板等产品实施的11起反补贴措施违反世贸组织相关规定。

西方有句谚语：“即使谎言快似骏马，事实也可以追上它。”但愿美国一些人早点明白这样的道理。

(责编：牛镛、岳弘彬)