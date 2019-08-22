美国医疗机械企业赛默飞宣布增资中国

新华社南京８月２２日电（记者韩洁、潘晔）美国医疗机械企业赛默飞２１日与江苏省苏州高新区正式签署在华增资项目协议，通过建立新的生产基地，释放其长线投资中国的积极信号。

“中国是我们全球最重要的市场之一。”赛默飞全球高级副总裁赛义德·加法里（Ｓｙｅｄ Ｊａｆｒｙ）在签约仪式上表示，尽管经贸摩擦升级给中美企业带来短期挑战，但赛默飞看好在中国的长期发展机会，今后会一如既往投资中国。

赛默飞是美国５００强企业之一，此次签约该公司拟在苏州高新区投资建设一次性生物反应袋系列产品的生产基地，一期项目预计２０２４年投产，届时将服务苏州高新区及周边主要生物制药客户。

２０１１年，该企业在中国本土最大单体工厂——赛默飞世尔（苏州）仪器有限公司成立。８年来，赛默飞抓住中国医疗健康产业快速发展契机，在华业务发展迅速，已拥有７家工厂、５０００多名员工。

出席签字仪式的苏州高新区党工委书记、区长吴新明介绍，生物医药是苏州市重点发展行业，近年来高新区医疗器械产业保持年均３０％以上的增长速度，吸引国内外相关企业数量从２０１１年的８７家增至去年的３００余家。２０１８年，该区生物技术和新医药产业实现产值超百亿元。

美国是江苏重要出口市场，今年以来，面对复杂国内外经济形势，江苏省多管齐下不断优化营商环境，１－６月实际使用外资１５２．５亿美元，规模保持全国第一位，折射出外资企业深耕江苏的信心。

统计显示，上半年，苏州市新设外商投资项目４７５个，新增注册外资６０亿美元，增长４．８％，实际使用外资３１．１亿美元，增长１５．９％。其中，实际使用美资２．８７亿美元，增幅达２２９％，占全市实际使用外资总额的９．２％。

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