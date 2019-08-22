原标题：新华时评：美企增资中国看好巨大市场

新华社南京8月22日电 题：美企增资中国看好巨大市场

新华社记者韩洁、潘晔

在中美经贸摩擦升级背景下，在华外资企业是否真如美方一些人士所称的“正纷纷撤离中国”？记者近期调研发现，越来越多外资企业增加在华投资，前7个月全国新设外资企业数量超过2.4万家，他们看好的是中国市场巨大的潜力。

“眼前的短期挑战，不会改变我们在中国长久发展的承诺。”说话的是美国医疗器械巨头赛默飞全球高级副总裁赛义德·加法里（Syed Jafry）。就在8月21日，他率企业高管来华，与江苏省苏州市高新区正式签署增资协议。8年前，该企业落户苏州，成立了当时中国本土最大单体工厂。

同样在苏州，美国独资的水处理器企业滨特尔，虽然面临进出口关税双提升挤压，今年用于中国市场的研发等投入不减反升，投资额近1600万美元。“立足中国、看好中国，我们长线投资中国的承诺不会改变。”滨特尔亚太区财务总监陈霞如是说。

面对美方不断升级的关税威胁，不可否认受市场、成本等因素影响，有些产业链低端的外资企业和国内制造业正将部分产能对外转移，但这种资本向低成本地区流动的产业梯度转移，是符合客观规律的。与此同时，中国加大引入高质量的外资，打造更加多元的国际贸易投资市场，不断提升中国市场的竞争力。

统计显示，今年1至6月，江苏省实际使用外资152.5亿美元，规模居全国首位，成为外资企业持续“加码”中国的一个缩影。放眼全国，今年前7个月，我国新设外资企业超2.4万家，实际使用外资金额超5300亿元人民币，同比增长7.3%；尤其高技术服务业实际使用外资同比增长71.1%。在全球贸易投资前景暗淡背景下，我国利用外资稳中有增，实属不易。

外企增资中国，折射中国经济的巨大潜力。资本的灵敏嗅觉，从来都是跟着市场“用脚投票”。在中国，任何需求一旦乘以近14亿人口，潜在的市场规模都是空前巨大的。据前7个月经济数据测算，每小时中国市场创造超过1700个就业岗位，外贸进出口值超过34亿元，百姓花费近45亿元用于购物和餐饮消费……如此“丰富”的一小时里，世界听到了中国经济澎湃有力的脉动。

外企增资中国，彰显中国市场的不可替代。近期有外媒报道，一些已经外迁的企业因各种原因又纷纷回流到中国。70年来，我国积累了雄厚的物质技术条件，建成了较为完善的基础设施，形成了较强的产业配套能力，培养了一大批高素质人才。今日中国200多种工业产品产量位居世界第一，拥有9亿劳动力、8亿多网民、全球最大的中等收入群体……这些足以表明，中国是全球最具吸引力的投资目的地之一。

外企增资中国，展示中国深化改革开放的决心。据世行报告，中国营商环境在全球排名去年一年提升了32位。今年上半年，我国累计新增减税降费1.17万亿元，“放管服”改革深入推进，出台外商投资法，缩减外商投资准入负面清单，推出金融业对外开放“新11条”，科创板鸣锣开市，上海自贸试验区正式扩围……一系列积极做好“六稳”工作、优化营商环境的务实举措，坚定了外商对华投资信心，如今世界500强公司中已有约490家在华投资，约占总量的98%。

“没有企业舍得放弃一个十亿级的大市场！”这是调研中记者听到包括宝马在内许多外资企业的心声。面向未来，中国将一如既往深化改革开放，努力打造更加稳定、公平、透明、可预期的投资环境，吸引更多海外投资者共享中国机遇。

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