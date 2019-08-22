驻清迈总领馆要求泰方采取一切必要措施救治伤者

人民网讯 2019年8月22日下午，一辆载有19名来自福建的中国游客的旅游大巴在从清迈开往清莱白庙途中，与前方驶来的皮卡车相撞，导致大巴车侧翻，皮卡车司机当场死亡，1名中国游客受伤较重，其余部分游客轻微受伤。所有伤者被立即送往清莱医院救治。

驻清迈总领馆闻讯后，立即启动应急机制，第一时间向外交部领保中心及驻泰使馆报告事故情况，并派员紧急赶往医院探望伤者。伤势最重的游客为左肩骨骨折，目前清醒且情绪稳定，同行家属没有受伤，正在医院陪护。其余轻伤人员在医院接受检查后均无大碍。清莱府游客协助中心、涉事旅行社负责人也已先后赶赴医院探视伤者。旅行社负责人表示，此前已为所有游客购买保险，将协调清莱医院尽快把伤者转移至清迈RAM医院接受更好治疗。

驻清迈总领馆已分别要求院方、游客协助中心和旅行社采取一切必要措施救治伤者，要求泰方相关部门调查事故原因。总领馆将密切跟踪伤者救治情况，并与当地相关部门密切协调，确保事故的善后事宜得到妥善处理。

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