美一农业协会主席：美挑起对华贸易战对农场主造成“毁灭性”影响

新华社北京8月22日电 据美国《新闻周刊》网站日前报道，美国明尼苏达州农场主联合会主席加里·沃蒂什在接受媒体采访时批评美国挑起对华贸易战对美农场主和农村地区造成“毁灭性”影响，而美政府提供的农业补贴远不能弥补农场主们的损失。

沃蒂什说，美国政府动用关税的做法“已经迫使一些农场主离开了农场，这不仅伤害农牧业社区，而且伤害农村的小型社区。这对美国农村地区是极具毁灭性的。”

美国农业部7月25日公布了向美国农民提供约160亿美元援助计划的政策细节，以补偿他们在贸易争端中遭受的损失。这是美国政府自去年以来第二次调拨巨额资金补贴农民。

沃蒂什表示，农场主更倾向于要回市场，而不是得到补贴。他说，补贴远不能弥补失去的市场，也远不能补偿收入损失。

沃蒂什说：“农场主们并不想要这种援助，我们不想要纳税人的钱。”他说，纳税人也会因不断被要求出钱救济农业而感到愤怒。

编辑：邬金夫

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