外交部回应加总理言论:公道自在人心

人民网北京8月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

问：据报道，昨天，美国政府对三名非法向美走私芬太尼的中国公民实施制裁。据我了解，上述三人目前身在中国。中国政府是否会逮捕他们？

答：这个问题你显然应该向有关部门去询问，因为你问的是会不会逮捕的问题。（记者笑）

我能告诉你的是，中美两国在禁毒领域一直保持着合作，两国执法部门就具体案件也有着沟通。具体情况，毫无疑问，你得向有关部门询问。

问：一些西方国家官员对《华尔街日报》表示，近期在英国、澳大利亚等地有反对香港暴力活动的游行，他们称这可能是中国驻当地外交机构组织和支持的，他们对此表示关切。你对此有何评论？

答：你前两天没来吧？这个问题已经回答过了。需要我再给你答一遍吗？（记者点头）

大家可能都关注到了，近来在外国的一些城市，确实有一些海外华人华侨和中国留学生走上街头来表达他们支持祖国统一、要求维护香港繁荣稳定的愿望和诉求。我想：

第一，他们对妄图分裂国家、抹黑中国形象的言行表示愤慨和反对，这完全理所应当，也是情理当中。

第二，我们希望海外中国公民能够理性表达爱国热情，注意保护自身安全。

第三，中国政府一贯要求海外的中国公民遵守当地的法律法规，同时我们也希望有关国家能够尊重和理解海外中国公民的合法活动，保障和维护他们的合法权益。

另外，你说这些活动似乎是中国驻外机构组织的，我可以明确地告诉你，当前，包括广大香港同胞在内的14亿中国人民对香港局势最大的诉求就是要止暴制乱、恢复秩序，最大的期待就是要维护香港的繁荣与稳定。这是14亿中国人的共同意志。你觉得14亿人的意志是可以组织和操控的吗？

问：加拿大总理特鲁多表示，加拿大政府在与中国的各种争端中不会退步，你有何回应？

答：当前中加关系遭遇了严重困难，责任完全在加方。加方很清楚当前中加关系的症结。有理不在声高，公道自在人心。我们敦促加方反省错误，认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟平安回国。

另外，我们也注意到，加方近来在涉港问题上频频发声，有一系列的错误言论。这里我要再次指出，香港事务纯属中国内政，不容任何国家、组织和个人干预。加方没有任何资格和权利来妄议香港事务。我们希望加方能够遵循国际法和国际关系基本准则，停止在香港事务上说三道四、指手画脚，干涉中国内政。

问：据报道，英国国会议员称，他们收到了香港特区前行政长官梁振英的信，要求他们停止就香港反修例发表言论。今天，梁振英否认了这一说法。中方对此有何评论？

答：当事人都否认了，你还希望我有什么评论呢？我还能有什么评论呢？完全是子虚乌有的事情。

问：据报道，日前，堪萨斯大学一名研究员因欺诈罪被起诉，原因是其在参与一项美国政府出资的研究时隐瞒了与中国大学的关系。你了解此事吗？

答：我不掌握有关情况。我能告诉你的是，我们支持中美两国之间正常的人员往来和学术交流。

会后有记者问及：据了解，中国政府将为刚果（金）等非洲国家防控埃博拉疫情提供紧急人道主义援助。请问外交部能否介绍一下有关情况？

耿爽：今天，中国国家国际发展合作署宣布将为刚果（金）、乌干达、布隆迪、卢旺达、南苏丹等国家防控埃博拉疫情提供紧急人道主义援助，并与世界卫生组织、非盟开展疫情防控合作。

中方始终高度关注非洲埃博拉疫情发展情况，并积极提供帮助。这是中国作为发展中大国和非洲的真诚朋友应尽的国际义务。2014年西非爆发疫情后，中方第一时间响应非洲国家呼吁，率先行动，紧急驰援，体现了中非之间互帮互助的传统友谊，为国际对非合作树立了榜样。当前，刚果（金）埃博拉疫情持续发展，中方对此感同身受，决定通过双多边渠道提供新的紧急援助，既聚焦救治，也重视预防，以实际行动再次诠释和弘扬中非风雨同舟、患难与共的兄弟情谊。

中非从来都是命运共同体。我们帮助非洲国家防控埃博拉疫情是中非医疗卫生合作的具体体现，也是2018年中非合作论坛北京峰会推出的中非合作“八大行动”中“健康卫生行动”的重要组成部分。目前中国在非洲45国派有46支医疗队、医疗队员约千人，中非医疗卫生合作得到非方高度赞誉和国际社会广泛好评。

下一步，中方将同刚果（金）等非洲国家以及世界卫生组织、非盟保持密切沟通对接，视疫情发展和非方需求继续提供力所能及的帮助。同时，我们呼吁国际社会拿出更多实实在在的举措，帮助刚果（金）等非洲国家早日战胜疫情。

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