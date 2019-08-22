法国里昂获得2023年第47届世界技能大赛举办权

人民网喀山8月22日电（记者殷新宇 赵兵）当地时间8月21日下午，在俄罗斯喀山召开的世界技能组织全体成员大会上，日本爱知县和法国里昂市分别就申办2023年第47届世界技能大赛作陈述，日本首相安倍晋三和法国总统马克龙分别做了视频致辞，日本厚生劳动大臣根本匠和法国劳工部长庞尼考出席陈述。经参会的64个世界技能组织成员投票，法国里昂市以44票胜出。这将是法国第二次举办世界技能大赛，里昂曾于1996年举办第33届世界技能大赛。

投票结果公布后，法国代表团爆发出热烈欢呼，代表团成员即兴演唱了法国国歌《马赛曲》。在申办陈述环节，马克龙总统在视频讲话中表示世界技能组织的目标完全符合法国的职业培训和教育政策，他承诺将全力支持里昂申办2023年第47届世界技能大赛。里昂是法国第二大城市，也是法国重要的工业城市。第47届世界技能大赛计划于2023年9月举行，届时恰逢法国1953年首次参加世界技能大赛70周年。

世界技能组织主席西蒙·巴特利在投票结果公布后，对里昂申办成功表示祝贺，称法国是世界技能组织的重要成员，祝愿法国未来几年的筹备工作能够进展顺利。

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