专家解读：加强合作是中日韩三国的主旋律

国务委员兼外交部长王毅同韩国外长康京和、日本外相河野太郎共同会见记者。图源：外交部网站

人民网北京8月22日电（刘叶婷）共话务实合作，聚焦未来发展。21日，第九次中日韩外长会议在北京举行。国务委员兼外交部长王毅主持会议，韩国外长康京和、日本外相河野太郎出席。三国外长就中日韩合作、筹备第八次中日韩领导人会议及共同关心的国际地区问题交换了意见。

加强科技、大数据、人工智能和5G等领域合作；大力开展体育、电影、老龄化等惠及民众的交流合作；为年内结束区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判发挥应有作用；推动中日韩自贸区谈判取得新的阶段性进展；推进“中日韩+X”合作；高质量共建“一带一路”……此次会议取得了圆满成果，三方就进一步深化合作达成了一系列重要共识。回顾中日韩三国合作20年来走过的不平凡历程，尽管偶有波折，但是合作一直是中日韩三国间的主旋律。

深化合作应对复杂局势

时隔三年，在长城脚下，中日韩外长再次会晤。恰逢三国合作20周年，在当前不确定不稳定因素明显增多，单边主义、贸易保护主义抬头的复杂国际局势下，中日韩作为亚洲和当今世界重要国家，此次外长会晤意义重大，中日韩合作如何发展备受外界瞩目。

旗帜鲜明地倡导多边主义，坚定不移地促进地区和平，使中日韩合作成为东北亚繁荣稳定的基石。加强宏观经济政策的沟通协调，携手维护自由贸易体系，打造开放型世界经济，为全球经济增长注入新的动力。三国要把握好合作方向，推动合作始终沿着正确轨道向前发展……谈及此次会议成果，王毅的一系列表述向外界传递了中日韩进一步深化合作的信心和决心。

“此次会议召开时机较为特殊，在日韩贸易摩擦不断升级的情况下，会议达成的加强合作的共识起到了提振信心和稳定预期的作用。”对外经贸大学国际经济研究院副院长庄芮接受人民网采访时表示，中日韩三方合作对东亚和世界经济都有着十分重要的作用，日韩矛盾的爆发下挫了外界信心，此次会议给日韩双方提供了缓和矛盾的契机，开辟了对话合作的通道，某种程度上给外界吃了一颗“定心丸”。

她进一步分析认为，中日韩之间是一个联系紧密的供应链关系，在中美贸易摩擦牵动全球经济发展的情况下，中美贸易摩擦打击的不仅是中方，还伤害了东亚生产链。而此次会议以及未来要召开的中日韩领导人会议对稳定生产链关系创造了契机和条件。

创新机制提升合作水平

此次会议上，《“中日韩+X”合作概念文件》（下称文件）也备受外界瞩目。2018年5月第七次中日韩领导人会议上，三国领导人重申将进一步深化和拓展在本地区的合作，一致同意开展“中日韩+X”合作，带动本地区可持续发展。而此次外长会议上，这一构想从概念走向了现实。

文件指出，亚洲地区发展中国家众多，发展不平衡不充分问题突出。三国合作亟待在现有进展的基础上开拓新领域、探索新模式，实现提质升级。中日韩将在可持续经济、生态环保、减灾、卫生、减贫、人文交流及其他领域开展合作，以凝聚三国共识，提升合作水平，发挥互补优势，推动区域内外共同与可持续发展。

“文件的发布为中日韩合作建立了更为灵活的合作机制，不仅仅局限在中日韩三方之间，还欢迎其他伙伴加入，搭建了一个更广泛的合作平台，展现出开放包容的合作理念，对地区和全球经济发展都将大有裨益。”庄芮表示。

此外，此次会议还就中日韩的制度合作列下了行动表。力争年内完成区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，加快建设中日韩自贸区的协商，推进东亚共同体建设。庄芮对此也表达了中日韩加强制度合作的期望。

回顾中日韩合作20年历程，只有不断增进互信，合作才能行稳致远；只有加深利益融合，合作才有强大动力；只有妥善处理分歧，才能保障合作大局。加强合作已成为中日韩的不变方向，唯有加强合作与发展，中日韩三国才能迎来更美好的未来。

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