东北亚地方合作圆桌会议发布《长春共识》 呼吁积极构建海陆空大通道

新华社长春8月22日电（记者张建、段续）22日在吉林省长春市举行的东北亚地方合作圆桌会议发布《长春共识》，呼吁东北亚区域各地方政府着力打造高效的区域交通物流网络，积极构建东北亚区域海陆空大通道。

东北亚地方合作圆桌会议是第十二届中国-东北亚博览会重要活动之一，以“增进互信合作，开创东北亚美好未来”为主题，来自包括中国、日本、韩国、俄罗斯、蒙古国、朝鲜在内的东北亚六国代表参加，围绕共同加强东北亚地区交流合作、和平稳定、繁荣发展及共同推进构建“人类命运共同体”等问题展开深入探讨。

近年来，东北亚地区大通道建设取得重要进展，一批陆海联运航线开通，有力推动了东北亚地区经济发展和民间往来。《长春共识》指出，推动东北亚地区各国发展战略对接是深化东北亚区域交流合作的重要条件，互联互通是实现东北亚区域交流合作的重要保证，各地方政府应加强技术协作，加快合作进程，实现人畅其行、物畅其流。

《长春共识》还提出，民间交往是东北亚地区交流合作的重要内容，各地方政府应进一步支持加强经贸、旅游、文化、教育、体育、卫生等领域交流，深化民间友谊，夯实社会民意基础，推动区域关系进一步发展，并呼吁各地方政府建立区域青少年交流工作机制，定期举办特色交流活动。

东北亚地区地方政府联合会秘书长金玉彩表示，地方政府间务实有效的交流合作，不仅有助于各国打破国家层面的政治外交壁垒，更有助于实现地区和平与稳定，引领东北亚地区走向繁荣发展。

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