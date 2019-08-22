中越联合打击网络赌博犯罪 抓获涉案人员108人

新华社长沙8月22日电（记者谭畅）湖南省公安厅22日召开新闻发布会宣布，中国、越南警方近期联合打击网络赌博犯罪，在两国相继抓获涉案人员108人，捣毁作案窝点20个，涉案金额数十亿元。据悉，这些团伙在境外利用各种交友软件，冒充年轻女性以谈恋爱为名招揽男性参与赌博。

湖南省公安厅巡视员谭和平介绍，今年初，一条以中国公民为主的犯罪团伙在越南开设赌博网站招揽中国公民参赌的案件线索，由中国驻越南大使馆移交给中国公安部。公安部将该案列为部“9.24”专案，在4月中旬交湖南省公安机关主侦。湖南省公安厅调集330余名精干警力全力开展案件侦破工作。

警方查明，2017年以来，犯罪嫌疑人肖某清等人利用境外“土豆德州”“德扑圈”“红龙扑克”等网络赌博平台，在越南芽庄、岘港等地组建“湘军联盟”“英雄联盟”等联盟。联盟下，成立“芬达”“兰桂坊”等俱乐部，同时发展越南和国内湖南省长沙市、岳阳市等地代理，通过社交软件推广，组织玩家参与各类网络赌博活动。还有犯罪团伙非法经营第三方支付平台，专门为赌博提供条件。

6月，中国警方协助越南警方在越南多地同步收网，相继抓获涉案人员77名。同时，湖南警方在长沙市、岳阳市、常德市集中收网，抓获31人。

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