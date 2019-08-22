IMF：提高关税不能解决贸易失衡问题

新华社华盛顿8月21日电（记者许缘）国际货币基金组织（IMF）21日在其博客上发表文章指出，提高双边关税不太可能减少总体贸易失衡，相反会削弱企业信心和投资，扰乱全球供应链，增加生产商和消费者成本，从而损害本国和全球经济增长。

文章说，不断升级的贸易紧张局势对全球经济造成负面影响，成为该组织近期下调全球经济增长预期的原因之一。在7月发布的《世界经济展望报告》更新内容中，IMF将今明两年全球经济增长预期分别下调0.1个百分点至3.2%和3.5%。

文章同时指出，宽松货币政策对改善贸易失衡效果有限。虽然宽松货币政策有助于推动本币贬值，令出口更具竞争力并减少进口需求，但仅凭宽松货币政策很难引发持久改善贸易失衡所需的大规模、持续性货币贬值。

文章认为，消除宏观经济结构性症结才是解决贸易失衡的良方，而不是采取加征关税等无效、甚至适得其反的措施。IMF建议美国等贸易逆差国在不牺牲经济增长的情况下削减预算赤字，加强出口部门竞争力，加大工人技能投资并鼓励养老储蓄。

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