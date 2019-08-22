俄太空机器人乘飞船奔向国际空间站

新华社莫斯科8月22日电（记者栾海）俄罗斯22日在哈萨克斯坦境内拜科努尔发射场成功发射一枚运载火箭，将“联盟MS-14”飞船送入预定轨道飞往国际空间站。值得关注的是，这艘飞船上并没有宇航员，唯一的“乘客”是一个人形智能机器人。

据俄国家航天公司发布的消息，一枚“联盟-2.1a”火箭于莫斯科时间22日6时38分（北京时间22日11时38分）点火升空，10多分钟后其搭载的“联盟MS-14”飞船与火箭第三级顺利分离并驶入预定轨道。

坐在这艘飞船宇航员座椅上的是一个周身淡灰色、手持俄罗斯国旗的机器人，其代号为“太空机器人F-850”。据俄国家航天公司载人航天计划执行主任克里卡廖夫介绍，这个太空机器人可能得不到空间站内宇航员的“隆重迎接”，现阶段它只是一个在失重状态下接受多项测试的对象。

俄国家航天公司总裁罗戈津介绍说，“太空机器人F-850”的空间站之旅为期17天，它需要完成的测试任务包括传递遥感信息、检测与航天安全相关的多项参数、模仿宇航员舱外作业等。这种机器人未来用途是在航天器内外执行对宇航员来说非常危险的任务。

按计划，“联盟MS-14”飞船将于本月24日与空间站对接，除太空机器人外，还将为站内送去科学实验设备、医疗用品、食品和宇航员私人邮包。

此次是“联盟-2.1a”首次试射载人飞船，该型火箭此前只发射过货运飞船和人造卫星。与将于今年9月退役的“联盟-FG”型火箭相比，“联盟-2.1a”具有更完善的发动机和俄国产数字化控制系统。

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