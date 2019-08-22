以色列与韩国达成自由贸易协定

新华社耶路撒冷8月22日电（记者 尚昊 吕迎旭）以色列经济和工业部长埃利·科亨与韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希21日在耶路撒冷宣布，两国达成双边自由贸易协定。

科亨表示，以色列与韩国达成自贸协定具有历史意义，这是以色列首次与东亚国家签署类似协定，将为以商品开辟新的市场，同时有助于降低原材料成本从而提高以出口竞争力。

以色列经济和工业部表示，自贸协定生效后，以色列出口至韩国的大部分商品将免征关税，主要包括机械设备、医疗设备、化妆品、塑料、金属等；进口至以色列的大部分韩国商品关税也将被取消，主要包括汽车及零部件、医疗设备、电子元件、玩具、塑料、化学品等。

据以色列官方统计，2018年以色列和韩国双边贸易额约25亿美元，比2017年增长近15%。目前，以韩自贸协定还需两国国会批准，预计将于明年上半年生效。

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