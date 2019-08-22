朝鲜抨击韩国从美国引进先进隐形战机

新华社平壤8月22日电（记者 程大雨 江亚平）朝鲜外务省发言人22日发表谈话，抨击韩国再次引进美国隐形战机等增强武力的做法危害朝鲜半岛和平稳定，并警告说这一做法将削弱朝鲜参与对话的意愿。

据朝中社当天播发的谈话内容，发言人表示，最近出现了引发朝鲜半岛“新冷战”迹象的危险的军事举动，包括韩国当局不顾朝方反复警告，再次从美国引进F-35A隐形战机。美韩当局加大对朝军事敌对行为，正削弱朝方参与对话的动力。

发言人说，韩国的这种做法是正面挑战北南间系列共同宣言及北南军事领域协议的“严重挑衅”行为。美国近期试射陆基巡航导弹、准备在朝鲜半岛周边地区大举部署进攻型武器装备，鼓吹地区军备竞赛和对抗氛围，这也引起朝鲜极大警惕。

发言人说，朝方已多次强调，美韩联合军演和韩国增强武力的做法，是危害朝鲜半岛和平稳定的危险行径，“尽管朝鲜希望通过对话协商和平解决所有问题的立场没有变，但朝鲜对伴随着军事威胁的对话不感兴趣”。

韩国媒体近日援引军方消息人士的话报道说，韩国空军计划到2021年实战部署40余架F-35A战机，本月21日已有2架飞抵韩国清州空军基地。

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