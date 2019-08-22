纪念中美建交40周年主题活动在京举办

新华网北京8月22日电（刘梦姣 实习生徐蓓）“纪念中美建交40周年：中国人民外交学会和美国国会友好交往”主题活动近日在北京举行。中方有关部委、研究机构、地方外办代表和美国联邦众议员泰特斯、柯克帕特里克、洛温塔尔以及7批美国国会议员助手代表团、美在华企业及机构代表共250余人出席活动。

8月20日，“纪念中美建交40周年：中国人民外交学会和美国国会友好交往”主题活动在北京举行。 新华网发 刘梦姣 摄

中国人民外交学会会长王超在致辞时表示，中美建交以来，中国人民外交学会共接待约500批美国国会团组近6000人次访华。中国人民外交学会与美国国会的友好交往，为美国国会议员和助手亲身了解中国提供了重要渠道，为促进中美两国人民的相互了解和友谊架起了重要的桥梁。

美国驻华使馆临时代办傅德恩在致辞时说，作为世界上最大的两个经济体和联合国安理会常任理事国，美中需继续携手合作，共同应对双边、多边乃至全球中的重要问题，共同努力推动两国关系发展。

泰特斯在致辞时说，了解一个国家最好的方式是到这个国家走一走、看一看。我非常珍惜此次访华机会，将把在中国的所见所闻、所谈所想带回美国。

主题纪念活动上，王超还代表中国人民外交学会向美中跨太平基金会董事会、美亚学会、美亚基金会、美中政策基金会和美中关系全国委员会等五家美方机构颁发奖牌，感谢他们支持外交学会与美国国会交往，积极致力于促进中美友好。

五家美方机构代表表示，通过参访加深了对中国的了解、深化了与中国人民的友谊，未来将推动更多美国国会议员和助手访华。

此次活动期间，中国人民外交学会还举办了“中国人民外交学会与美国国会友好交往”图片展，展出了自1972年至2019年47年间中国人民外交学会与美国国会交往的76幅珍贵照片。

举办此次主题纪念活动的中国人民外交学会与新中国同龄，是中国最早与美国国会开展友好交往的人民团体。自1972年到中美建交前，中国人民外交学会接待了22批美国国会议员代表团访华，为推动中美关系正常化以及两国建交发挥了独特作用。

8月20日，在“中国人民外交学会与美国国会友好交往”图片展上，嘉宾驻足观看展出的图片。新华网发 徐蓓 摄

8月20日，在“中国人民外交学会与美国国会友好交往”图片展上，嘉宾就展出图片进行热烈讨论。新华网发 刘梦姣 摄

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)