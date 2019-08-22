中南清洁能源联合研究中心在南非宣布成立

人民网约翰内斯堡8月20日电（记者 吕强） 2019年国际生物炼制会议于19日在南非约翰内斯堡开幕，在会议上南非工业与科学研究理事会、金山大学、比勒陀利亚大学与北京化工大学、中国可再生能源学会等单位共同签署谅解备忘录，宣布建立中南清洁能源联合研究中心。该中心拟成立管理委员会和学术委员会，管理委员会秘书处分别设在北京化工大学和金山大学。

南非科技部总司长姆吉瓦拉表示，南非高度重视建设可持续低碳社会，致力于促进经济由依赖化石资源向以可再生的生物质资源为基础转变，积极建设生物炼制工业发展设施和启动相关研发创新综合计划。清洁能源联合研究中心的成立将有助于推动两国深化生物质能等领域合作研究，助推南非可持续发展。

中国驻南非大使林松添在致辞中谈到，中南两国高度重视清洁能源的研究开发和产业发展，为两国不断加强清洁能源研究合作提供了宝贵机遇。作为清洁能源领域开展深度合作的旗舰项目，此次成立的联合研究中心将促进中南科研机构为开发利用绿色环保技术建立长期合作伙伴关系，进而为产业化发展奠定知识基础，搭建产学研合作平台，为推动中南科技创新合作和绿色“一带一路”建设发挥示范作用。

此前一天，南非大学非洲可持续发展能源研究所中国合作中心和南非大学-河北科技大学新能源国际联合实验室举行了揭牌仪式。中南两国科技创新合作成果显著，去年7月两国科技部签署的《关于共建中南联合研究中心的行动计划》《关于实施中南青年科学家交流计划的行动计划》正得到有效落实。南非大学校长马哈尼亚说，两国高校间科技合作领域正在不断拓展，将会在人才培养、学科建设、学术交流等方面继续深化，提升联合研究、技术转移和成果转化合作水平，力争打造南中科技创新合作新样板。

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