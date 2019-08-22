地球之肺在燃烧 亚马逊雨林大火创纪录

人民网讯 综合外媒报道，延烧多时的南美洲亚马逊森林大火，造成烟雾之严重，不仅飘到1700公里以外的巴西最大城市圣保罗，连NASA的卫星都可以从太空清楚看到。

巴西专家警告说，亚马逊地区经常放火烧出更多土地以种植经济作物，但火灾造成的空气污染，很可能危害这些地方的居民健康，提高DNA伤害、突变及癌症的风险。

报道说，亚马逊大火的影响不限于当地，如今连巴西最大城市圣保罗受到影响，近日竟然黑烟蔽空。巴西天气电视频道Climatempo气象学者Josélia Pegorim说："烟雾不是来自圣保罗州的火灾，而是来自朗多尼亚州及玻利维亚。由于改变了风向，把烟雾吹向圣保罗。"

根据巴西国家太空研究所发表的最新数据，今年亚马逊雨林发生的火灾数量创下历史新高；该机构表示，今年以来，卫星侦测到超过72000起火灾，较去年同期大增83%。（老任）

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