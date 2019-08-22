英德对英实现有协议“脱欧”仍存分歧

新华社柏林8月21日电（记者任珂 张远）英国首相约翰逊21日访问柏林并与德国总理默克尔举行会谈。双方均表示希望实现英国有协议“脱欧”，但对如何实现这一目标仍存在分歧。

这是约翰逊7月24日就任首相以来首次出国访问。约翰逊在双方联合记者会上说，英国希望有一个“脱欧”协议，但不能接受当前的“脱欧”协议，尤其是其中的“备份安排”。

英国此前与欧盟达成的“脱欧”协议已三次被英国议会下院否决。约翰逊上台后曾说，英欧只能再谈一份新协议，而新协议必须取消此前协议中有关北爱尔兰边界问题的“备份安排”。但欧盟方面也曾多次表示，不会与英国就“脱欧”协议展开新的谈判。

约翰逊说，“备份安排”有非常严重的缺陷，应该从“脱欧”协议中删去。如将其去掉或进行修改，“脱欧”进程就能快速推进。

默克尔在记者会上说，“备份安排”只是一个备份选项，相信双方将在今后两年内找到最终解决方案。但她表示，双方也可能在未来30天内找到解决方案。

默克尔还说，如果英国和欧盟能重新界定双方未来关系，北爱尔兰和爱尔兰之间的边界管控就是多余的了，而单一市场的整体性也能得到维护。她希望英国实现有协议“脱欧”，但同时强调为无协议“脱欧”做好了准备。

根据英国前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，如果英国与欧盟在“脱欧”过渡期内无法协商出一份关于北爱尔兰地区贸易的更好方案，在过渡期结束时将启动“备份安排”。一些批评人士认为，“备份安排”将使北爱尔兰地区受制于欧盟的贸易规则，从而在现实中将北爱尔兰“留在”欧盟，造成英国分裂。

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