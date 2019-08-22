阿卜杜拉·哈姆杜克宣誓就任苏丹过渡政府总理

新华社喀土穆8月21日电（记者马意翀）据苏丹官方通讯社苏丹通讯社报道，经济学家阿卜杜拉·哈姆杜克21日在苏丹喀土穆总统府宣誓就任苏丹过渡政府总理。
当天，哈姆杜克在联合主权委员会主席和首席大法官面前进行了宣誓。预计哈姆杜克将于本月28日完成组建苏丹过渡政府。
哈姆杜克在宣誓仪式后的新闻发布会上说：“过渡政府的首要任务是阻止战争、实现持久和平以及发展基于生产的强大国家经济。”他指出，过渡政府将努力改革国家机构，打击腐败，并建立一个法治国家。
21日早些时候，阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉在首席大法官面前宣誓就任联合主权委员会主席，该委员会其余人员同一天也宣誓就职。随着联合主权委员会的成立，苏丹过渡军事委员会自动解散。
哈姆杜克上世纪80年代曾担任苏丹财政和经济规划部高级官员，后任职于国际劳工组织、非洲开发银行等国际机构。他在联合国非洲经济委员会工作多年，并于2011年至2018年担任非洲经济委员会副执行秘书。
今年4月，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。7月17日，苏丹过渡军事委员会与“自由与变革联盟”签署关于组建国家过渡时期治理机构的协议。根据协议，双方将在国家过渡期内共同组建政府相关机构，包括成立由11名成员组成的联合主权委员会，并组建部长委员会。协议授权“自由与变革联盟”提名国家过渡时期政府总理。
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