普京希望欧盟新领导层以建设性立场与俄交往

新华社赫尔辛基8月21日电（记者李骥志 尼尼斯托）正在芬兰访问的俄罗斯总统普京21日在赫尔辛基说，希望欧盟新领导层以建设性立场与俄罗斯交往。

普京在与芬兰总统尼尼斯托会谈后出席联合记者会时表示，俄罗斯愿意与欧盟恢复全面关系。俄罗斯将为前往圣彼得堡的欧洲游客免费提供电子签证，新措施将于今年10月开始实施。他说，希望到圣彼得堡旅游的欧洲人越来越多。

关于能源领域合作问题，普京说，他对芬兰在建设“北溪-2”天然气管道项目过程中的务实态度表示感谢。

普京还感谢芬兰帮助俄罗斯事实上恢复在欧洲委员会议会大会的表决权。尼尼斯托说，欧洲委员会有俄罗斯的参与很重要。

针对美国本月18日在加利福尼亚州试射常规陆基巡航导弹的做法，普京说，美国在《中导条约》失效后不久就进行了这次试验，俄罗斯对此感到失望。

对于《中导条约》失效，尼尼斯托也表达了担忧。他说，目前没有任何协议约束发展中程弹道导弹，这一局面对于欧洲来说充满不确定性，希望有关方面能够展开新的谈判。

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