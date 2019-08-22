“中阿友好文库：《阳光之路》首发式”暨“东方文明的对话”系列活动在京举办

人民网北京8月22日电 （记者 韩晓明）第二十六届北京国际图书博览会期间，北京师范大学出版集团联合中国人民对外友好协会举办“中阿友好文库：《阳光之路》首发式”暨“东方文明的对话”系列活动。

卡塔尔驻华大使穆罕默德·杜希米，卡塔尔驻广州总领事阿里·本·哈吉里，中国人民对外友好协会亚非工作部副主任、中国阿拉伯友好协会秘书长李海，北京师范大学副校长周作宇，中宣部进出口管理局出口管理处副处长钱风强,北京师范大学出版集团董事长吕建生，总经理马朝阳，副总编辑饶涛，以及多位中卡作家和翻译家出席了本次活动。发布会由北师大出版集团总编辑李艳辉主持。

2017年初，由中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会、北师大出版集团、北京外国语大学阿拉伯学院共同建设的“中阿友好文库”在第三届中阿友好大会闭幕后正式启动。《阳光之路》一书是文库与卡塔尔合作的重要作品，叙述了郑和带领船队与古代海上丝绸之路沿线各国人民友好交往的故事，弘扬了中国与包括阿拉伯诸国在内的古丝路沿线国家的传统友好关系。

本书作者、阿里总领事多年来潜心研究中阿人民友好交往的历史，为本书中文版的出版付出了很多心血，对增进中阿“民心相通”发挥了积极作用。本书译者为北京外国语大学阿拉伯学院叶良英副教授和北京语言大学外国语学部中东学院刘风华副教授。叶良英副教授和刘风华副教授从事中阿翻译、交流工作多年，拥有丰富的中阿互译经验，为《阳光之路》中文版的翻译质量提供了坚实保障。

发布会上，周作宇副校长、阿里总领事和李海秘书长分别致辞。随后，以上嘉宾同穆罕默德大使、钱风强副处长和吕建生董事长共同参加“中阿友好文库”：《阳光之路》首发的启动仪式。

之后，由北京外国语大学阿拉伯学院副教授尤梅担任主持，中国著名朦胧派诗人、北京师范大学教授欧阳江河和阿里总领事以“海上丝绸之路与中阿文明交流互鉴”为题，深入探讨了以友好、和平、互利、互鉴为核心的“丝路精神”的历史意义与当代价值，中阿文学互译过程中的文化碰撞、语言转化、思想交流，加强中阿文学交流的意义与路径等。

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