中国人民外交学会举行“纪念中美建交40周年”主题活动

人民网北京8月21日电 （徐祥丽）8月20日晚，中国人民外交学会在北京钓鱼台国宾馆隆重举行“纪念中美建交40周年：中国人民外交学会和美国国会友好交往”主题纪念活动。外交学会会长王超、美国驻华使馆临时代办傅德恩、美国内华达州联邦众议员泰特斯、美中跨太平基金会董事会主席罗仕杰、美亚学会会长刘蔼明、美亚基金会高级顾问伯格森、美中政策基金会执行主任谢至诚和美中关系全国委员会助理副会长陆杰扬分别致辞。中方有关部委、研究机构和地方外办代表及正在中国访问的美国联邦众议员柯克帕特里克、洛温塔尔和7批美国国会助手代表团、美在华企业和机构代表共250余人出席活动。

王超会长在致辞中表示，中国人民外交学会与新中国同龄，是中国最早与美国国会开展友好交往的人民团体。自1972年直到中美建交前，外交学会接待了22批美国国会议员代表团访华，为推动中美关系正常化以及两国建交发挥了独特作用。中美建交以来，共接待约500批美国国会团组近6000人次访华。中国人民外交学会与美国国会的友好交往，为美国国会议员和助手亲身了解中国提供了重要渠道，为促进中美两国人民的相互了解和友谊架起了重要的桥梁。中美两国分别是世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美两国人民和全世界人民都希望看到一个健康稳定发展的中美关系。在中美建交40周年之际，我们在这里举办纪念活动，回顾历史，展望未来，正是为了进一步扩大中美双方各领域友好交往，为不断增进中美两国人民之间的友谊添砖加瓦。王超会长表示欢迎更多美国国会朋友来中国访问，走进中国，认识中国，了解中国。

傅德恩临时代办表示，美国致力与中国建立建设性的关系，维护两国共同繁荣和安全。作为世界上最大的两个经济体和联合国安理会常任理事国，美中需继续携手合作，共同应多双边、多边乃至全球中的重要问题。外交学会和美方相关机构组织美国会议员和助手访华，为美中双方在贸易、 地区安全、人文交流等问题上进行沟通与交流提供了重要渠道。美中应共同努力推动两国关系发展，实现两国关系下一个40年的繁荣。

泰特斯众议员代表来访的美国国会议员及助手发言表示，了解一个国家最好的方式是到这个国家走一走，看一看。非常珍惜此次访华机会，将把在中国的所见所闻、所谈所想带回美国。美中跨太平基金会董事会主席罗仕杰、美亚学会会长刘蔼明、美亚基金会高级顾问伯格森、美中政策基金会执行主任谢至诚和美中关系全国委员会助理副会长陆杰扬分别代表各自机构发言表示，美国国会代表团通过参访加深了对中国的了解、深化了与中国人民的友谊，感谢外交学会为此发挥的积极作用，将推动更多美国国会议员和助手访华。

王超会长代表外交学会向上述五家美方机构颁发奖牌，感谢他们支持外交学会与美国国会交往，积极致力于促进中美友好。

此次活动期间，专门举办了“中国人民外交学会与美国国会友好交往”图片展，展出了自1972年至2019年47年间外交学会与美国国会交往的76余幅珍贵照片，再现了我党和国家领导人接见美国国会团组的历史性时刻和美国会代表团在中国各地参访的生动画面。

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