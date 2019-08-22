美宇航员太空行走 为空间站增加“停车位”

新华社华盛顿8月21日电（记者周舟）美国航天局21日说，国际空间站的两名美国宇航员当天完成了约6个半小时的太空行走，为未来到访的美国商业载人飞船增加了一个“停车位”——对接适配器。这是国际空间站上的第218次太空行走。

美国东部时间21日下午2时59分（北京时间22日凌晨2时59分），美国宇航员尼克·黑格和安德鲁·摩根完成了今年空间站的第五次太空行走，用时6小时32分。二人成功安装了空间站上的第二个“国际对接适配器”，未来可用于对接美国太空探索技术公司的载人版“龙”飞船和波音公司的“星际客机”。

2011年美国航天飞机退役后，美国运送宇航员往返国际空间站全部“仰仗”俄罗斯飞船。为改变这一局面，美航天局大力支持商业航天，2014年委托波音公司和太空探索技术公司分别建造载人飞船，但两艘飞船的首飞时间从最初计划的2017年多次推迟，目前预计今年年底或2020年进行载人飞行。

2015年6月，太空探索技术公司货运飞船发射失败，失去了“国际对接适配器-1”。目前在空间站工作的是2016年7月发射、并于8月安装的“国际对接适配器-2”，这个适配器今年3月用于与不载人试飞的载人版“龙”飞船对接。21日新安装成功的是“国际对接适配器-3”。

美航天局说，定期载人前往国际空间站是空间站商业开发的关键一步，将促进商业航天部门和太空经济的健康发展。

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