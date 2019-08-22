美开发出水下低能耗通信系统

新华社华盛顿8月21日电（记者周舟）美国麻省理工学院科研团队开发出一种不用电池的水下通信系统，可在几乎不使用能量的情况下从水下传输数据到陆上，可应用于实时监测海水生态和海洋生物活动等。

这种通信系统的原理是，由一个发射器在水下发出声波，远处的一个设备收到声波后发生振动，后者利用“压电效应”将产生的电荷存储起来，这些能量就可以用来将声波反射至发射器。发射器将是否收到反射声波，解码为二进制的1或0，从而实现信息传递。当系统需要传递0时，电荷被收集起来，这时发射器不会收到回馈；当系统需要传递1时，一个微控制器会利用存储起来的电荷产生一个微小的电压，将声波反射回去，这时发射器会就收到回馈。

研究人员给可产生“压电效应”的设备加装上传感器，用于收集水温和水压数据。结果显示，在两个设备相隔10米的水下，可实现每秒3千字节数据的精确传输。

这一通信系统中，只有发射器需要能量，它可以安装在船只或浮标下面以便于供能，而水下的传感器则不需要电池。论文共同作者、麻省理工学院媒体实验室助理教授法德勒·阿比德说，不需要电池还能实现通信功能的传感器，为在各种极端环境中开展工作提供了可能性。

研究人员正在尝试实现长距离和多个传感器同时传输，未来他们还将测试利用该系统实现声音信息和低分辨率图像的传输。

这项研究本周在美国计算机协会数据通信专业组会议上获得“最佳论文奖”。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)