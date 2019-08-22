德国经济部长称中小企业是德国“秘密武器”

新华社柏林8月21日电（记者朱晟）德国联邦经济和能源部长阿尔特迈尔日前表示，中小企业是德国“秘密武器”，政府已制定相关策略促进中小企业发展。

德国《商报》21日援引阿尔特迈尔的话报道说，德国中小企业涉及各个领域，从手工业到数字化初创企业等，这其中包括不少家喻户晓的家族企业，它们中不少在细分领域是行业领军企业。

阿尔特迈尔表示，德国政府将为企业、尤其是中小企业科研提供税收激励措施，为数字创新产品提供更好的发展条件。他说，德国经济强大是基于成功的中小企业和大型企业之间的合作，因此《国家工业战略2030》将致力于加强这种合作。

今年2月，德国经济和能源部发布《国家工业战略2030》，旨在有针对性地扶持重点工业领域，提高工业产值，保证德国工业在欧洲乃至全球的竞争力。

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