美政府拟推新规允许对非法移民家庭无限期关押

新华社华盛顿8月21日电（记者刘阳 徐剑梅）美国国土安全部21日宣布将推出一项针对非法移民的新规定。如果实施，新规定将允许美国相关部门无限期关押进入美国的非法移民家庭。

美国国土安全部代理部长凯文·麦卡利南当天在记者会上说，推出这一新规是为了弥补现行政策的漏洞，增加对非法移民的威慑，从而减少进入美国的非法移民数量。

白宫在当天发表的一份声明中说，现有政策规定非法移民家庭最多可被关押20天，“这个漏洞像磁石一般吸引越来越多的外国家庭来到美国边境线上”。

这项新规定将于本月23日刊登在《联邦政府纪事》上，并于60天后生效。若60天内有反对者提出司法起诉，则须由法院裁定其是否可以实施。舆论普遍认为这一新规将面临法律挑战。

一些权益组织对国土安全部推出新规予以批评。美国民权联盟移民法律师马杜丽·格雷瓦尔说，美国政府不应关押儿童，更不应寻求延长儿童被关押时间。

据国土安全部数据，2013财年美国执法人员在边境逮捕近1.5万名以家庭为单位非法进入美国的个人，本财年迄今为止这一数字已超过43万人。

特朗普政府上任以来一直努力限制非法移民入境，但在推行相关政策时多次因涉嫌侵犯非法移民权益而遭到美国舆论批评。

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