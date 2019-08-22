土耳其呼吁西方国家帮助解决非法移民及相关问题

新华社伊斯坦布尔8月21日电（记者易爱军）土耳其内政部长苏莱曼·索伊卢21日呼吁欧洲和美国为解决当今世界日益严重的非法移民难题以及与其相关的恐怖主义和贩毒问题提供更多帮助。

索伊卢当天在土耳其最大城市伊斯坦布尔举行的新闻发布会上说，土耳其已成为阿富汗、巴基斯坦以及非洲和中东部分国家难民的首要目的地。此外土耳其还成为一些难民偷渡到欧洲的中转站。土耳其当局2017年和2018年在全国分别抓获17.5万和26.8万非法移民，今年预计将超过30万人。

索伊卢强调，与非法移民问题相伴而生的是恐怖主义和贩毒问题，目前土方在独自同时应对这些问题。

索伊卢说，为了顺利前往欧洲，一些非法移民在途中可能会支持极端组织“伊斯兰国”或土耳其反政府组织“库尔德工人党”。美国在阿富汗无所作为导致阿富汗的鸦片产量从21世纪初的200吨上升到今年的9000吨。他认为，西方国家对上述问题原生国的漠不关心是助长问题的根本原因。欧洲国家直到2015年还试图将土耳其、约旦和黎巴嫩当作“难民仓库”，2016年欧盟才与土耳其就非法移民管控问题达成协议。

索伊卢呼吁西方国家立即采取措施消除引发非法移民的因素，包括提供必要的安全条件、食物、水、药品和教育。

目前土耳其收容了大约360万叙利亚难民。土耳其当局上月要求未在伊斯坦布尔注册的叙利亚难民在8月20日前离开这个城市。8月20日晚，索伊卢宣布将这一期限延长到10月30日。他在21日的新闻发布会上说，首都安卡拉和西北部布尔萨省也将采取要求未注册难民离开的行动。

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