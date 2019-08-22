尼日利亚总统任命联邦政府部长

新华社阿布贾8月21日电（记者郭骏）尼日利亚总统布哈里21日在首都阿布贾正式任命联邦政府43名部长及国务部长。

布哈里第一个任期内的10余位部长留任，其中包括外交部长杰弗里·奥尼亚马、交通部长罗蒂米·阿马埃奇、劳工部长克里斯·恩吉格、科技部长奥邦纳亚·奥努和司法部长阿布巴卡尔·马拉米等。新任命的部长中包括国防部长巴希尔·马加希、农业部长萨博·纳诺诺、通信部长阿里·潘塔米，以及工业、贸易和投资部长理查德·阿德巴约等。布哈里本人继续兼任石油资源部长。

布哈里对电力、工程和住房部进行拆分，原部长巴巴通德·法绍拉任工程和住房部长，电力部长一职由萨利赫·马曼担任。交通部下属航空事务部门分离出来成立航空部，部长为哈迪·西里卡。

此外，布哈里还新设立警察事务部、特殊事务部、人道主义事务和灾害管理部等。

布哈里在今年2月23日举行的大选中击败主要竞争对手、人民民主党总统候选人阿布巴卡尔，再次当选尼日利亚总统。自布哈里5月29日宣誓就职以来，尼政府各部部长的任命一直是媒体关注的焦点。

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