西班牙军舰起航接难民　意大利检察官先出手

西班牙海军“勇敢”号巡逻舰20日首次执行任务，驶向意大利南部兰佩杜萨岛，以接运非政府组织救援船“施以援手”号上近百名非法移民。

“勇敢”号起航不久，意大利西西里大区阿格里真托一名检察官下令暂时扣留“施以援手”号，要求船上非法移民立即就近在意大利兰佩杜萨岛上岸。

【西班牙施援】

西班牙首相府20日在一份声明中说，“勇敢”号当天下午从南部加的斯市罗塔海军基地出发，前往兰佩杜萨岛，预期23日下午到达。

一名西班牙政府官员随后说，政府打算把“施以援手”号上大部分非法移民转移至“勇敢”号，护送他们和救援船上其余人员到西班牙马略卡岛。

声明说：“政府认为，为解决本周以来‘施以援手’号上发生的人道主义危机，这是最恰当的选择。”

“施以援手”号近三周前在利比亚近海救起上百名非法移民，一直在兰佩杜萨岛附近等待靠岸。

西班牙政府先前提议，允许它在南部港口城市阿尔赫西拉斯靠岸，“施以援手”号以距离太远为由拒绝；政府18日再次提议，这艘救援船可以停靠最近的西班牙港口，但没有得到回应。

从罗塔海军基地起航前，“勇敢”号指挥官埃米利奥·达米亚·马克斯说：“我知道我必须去兰佩杜萨，到那里后，我将得到更具体的指示，取决于事态进展和政府决定。”

【意方准上岸】

西班牙《世界报》报道，意大利西西里大区阿格里真托检察官路易吉·帕特罗纳焦20日在两名医生陪同下登上“施以援手”号。他认定船上状况紧急，需立即采取措施，要求船上非法移民立即在兰佩杜萨岛上岸。

“施以援手”号由同名西班牙非政府组织运营。这一组织先前发布一段视频，显示多名非法移民跳船、试图游上岸。

《世界报》报道，这些人跳船后高声喊“朋友，再见”。

拒绝在西班牙阿尔赫西拉斯港停泊后，“施以援手”号所属非政府组织以非法移民身心状况恶化为由，要求意方允许他们在兰佩杜萨岛登陆。

意大利副总理兼内政部长马泰奥·萨尔维尼拒绝这一要求。阿格里真托检察院声称将对萨尔维尼拒绝非法移民上岸启动刑事犯罪调查。

西班牙政府暂时没有对意方检察官帕特罗纳焦所作扣船决定作出回应。

“勇敢”号起航时搭载62人，包括一名医生以及48名官兵。这艘舰船长93.90米、宽14.2米，配备舰载直升机平台，最高航速22节，2018年7月由西班牙纳万蒂亚造船厂交付海军，设计用于打击海盗之类的行动。

这次接运难民，是它首次真正意义上执行任务。（冯俊伟）（新华社专特稿）

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