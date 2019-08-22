王毅谈中日韩外长会成果

新华社北京8月21日电（记者孙奕、朱超）国务委员兼外交部长王毅21日在北京主持第九次中日韩外长会后同韩国外长康京和、日本外相河野太郎共同会见记者。

王毅表示，刚刚结束的中日韩外长会非常成功，我们共同回顾了三国合作20年来走过的不平凡历程，就进一步深化合作达成重要共识，并为第八次领导人会议做了认真的政治准备。

王毅表示，我们认为，面对国际形势出现的复杂变化，中日韩作为亚洲和当今世界重要国家，应当携起手来捍卫联合国宪章的宗旨和原则，维护国际法和国际关系的基本准则，旗帜鲜明地倡导多边主义，坚定不移地促进地区和平，使中日韩合作成为东北亚繁荣稳定的基石。

我们认为，面对世界经济出现的下行风险，中日韩作为具有重要影响的经济体，应当加强宏观经济政策的沟通协调，携手维护自由贸易体系，打造开放型世界经济，为全球经济增长注入新的动力。

我们认为，面对朝鲜半岛局势出现的最新变化，中日韩作为重要相关方，应当继续发挥建设性作用，努力维护半岛得来不易的和谈对话势头，推动各方相向而行，积极互动，寻找实现半岛无核化和建立半岛和平机制的有效途径，最终实现半岛的长治久安。

我们认为，面对第四次工业革命带来的深刻变革，中日韩作为重要制造业和创新大国，应抓住机遇，加强大数据、人工智能、5G等方面的合作，挖掘合作潜力，拓展合作领域。中方倡议将2020年确定为中日韩创新合作年，得到韩方和日方的积极回应。

我们认为，面对沉渣泛起的所谓“文明冲突论”，中日韩作为亚洲国家，应当发扬东方智慧，倡导文明互学互鉴。我们同意以相继举办奥运会和冬奥会为契机，开展奥运合作对话，办好“亚洲校园”、“东亚文化之都”等品牌交流项目，向世界传递和谐共生的东方文明理念。

我们认为，面对区域合作中呈现的机遇挑战，中日韩作为本地区重要国家，应当力争年内完成区域全面经济伙伴关系协定谈判，加快建设中日韩自贸区的协商，推进东亚共同体建设。我们通过了“中日韩+X”合作概念文件，将在协商一致基础上探讨同其他国家开展互利合作，促进共同发展。

王毅表示，作为主席国，中方愿与韩日保持密切沟通，共同做好年内领导人会议筹备工作，确保会议取得圆满成功。三方就制定《中日韩合作未来十年展望》达成共识，将尽快完成磋商，提交领导人会议发表。

王毅表示，中日韩是一衣带水的近邻。亲望亲好，邻望邻好，大家都希望和睦相处，守望相助。我们关注近来日韩关系出现的困难，支持日韩双方借三方外长会这一契机举行双边会晤。日、韩朋友讲“以心传心”，中国人讲“将心比心”。我们希望日韩双方切实照顾彼此关切，建设性处理分歧，找到解决问题的妥善办法。我们相信，中日韩三国一定能够团结一致，推动三国合作迎来更加美好的未来。

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