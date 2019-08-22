美委总统证实双方秘密接触

美国总统唐纳德·特朗普和委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗20日分别证实，双方人员曾秘密会面。

一名记者在白宫问特朗普，美方代表是否曾与委内瑞拉执政党统一社会主义党副主席迪奥斯达多·卡韦略秘密会面，特朗普回答：“我们与各种各样的委内瑞拉代表对话。我不会说他们是谁。但是，我们对话的级别非常高。”

马杜罗稍后在电视直播讲话中说，双方代表“接触数月”，“在秘密的地点多次秘密会面”，且今后将继续接触。

马杜罗强调，上述会面获得他批准。他说：“正如我寻求委内瑞拉内部对话一样，我一直在寻找能让唐纳德·特朗普总统倾听委内瑞拉声音的途径。”

委内瑞拉议会主席、反对派成员胡安·瓜伊多1月23日宣布自任“临时总统”，获得美国等国家承认。马杜罗政府随即指认美方策划“政变”，宣布断绝与美国的外交关系，命令美国外交官离境。

除继续支持反对派，美国政府以制裁、军事威胁等手段向马杜罗施加压力。

美联社18日披露，美方试图策动委内瑞拉执政党高层反对马杜罗。一名不愿公开姓名的美国政府高级官员说，一名“与特朗普政府关系密切”的中间人7月在委内瑞拉首都加拉加斯与卡韦略会面。

卡韦略不仅是执政党副主席，同时出任委内瑞拉制宪大会主席，被视为权力仅次于马杜罗的“二把手”。那名美国高级官员说，美方相信执政党内部有分歧，与卡韦略会面是为助推内斗。

只是，美国政府去年制裁卡韦略，指认他组织贩毒、贪污腐败。另外，美方相信他企图暗杀美国国会参议员马尔科·鲁比奥，后者是美委关系的“鹰派”人物。

那名美国高级官员披露，除卡韦略，美方与委内瑞拉其他一些高层人物有类似接触，了解他们“如何才愿意背弃马杜罗、支持（委内瑞拉政权）过渡计划”。

卡韦略19日在记者会上说，密会报道是“谎言”；但是，如果获得马杜罗批准，他愿意与所有人对话。

卡韦略一名不愿公开姓名的助手告诉美联社，美方急于与卡韦略建立联系，但卡韦略不会背叛马杜罗，只会为推动解除制裁与美方代表会面。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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