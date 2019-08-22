美方没资格对他国谈守信承诺

新华社北京8月21日电 （记者马卓言）针对美国国务卿蓬佩奥有关言论，外交部发言人耿爽21日说，中国在遵守国际条约、履行国际义务方面，有着很好的信誉记录。美方没有资格对他国谈守信、承诺。

当日例行记者会上，有记者问：美国国务卿蓬佩奥19日接受采访时称，中方曾在香港、南海、人权等问题上作出过诸多承诺，我们必须达成一项可验证、可执行的贸易协议，确保不会受到中国不守信行为的影响。中方对此有何评论？

耿爽说，中国人一向讲究君子一言，驷马难追。孔子两千多年前就教育我们要“言必信，行必果”。这是中国人的文化传统，也是中国人的为人处事之道。中国在遵守国际条约、履行国际义务方面，有着很好的信誉记录。

“倒是美国，动辄就违背承诺、推翻共识、践踏规则，远的像退出巴黎气候协定、伊朗核问题全面协议就不说了，近的美国刚刚退出《中导条约》，对自己作出的事关全球战略平衡与稳定的重大承诺说反悔就反悔，有何信誉可言。”耿爽说，一个频频“变脸”“毁约”“退群”，动不动就掀桌子走人的国家，根本没有资格对他国谈什么守信、谈什么承诺、谈什么履约。

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